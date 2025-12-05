Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce su camino rumbo a la defensa de la corona. Tras llevarse a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 este viernes, la Albiceleste quedó emparejada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, completando así el panorama de la primera fase del certamen.

Con la confirmación de los rivales, Argentina ya tiene definidas las fechas clave de su itinerario. La Albiceleste debutará el próximo 16 de junio enfrentando a Argelia, selección que clasificó desde el bombo 3. Tras ese puntapié inicial, el segundo compromiso será casi una semana más tarde, el 22 de junio, frente a Austria. Finalmente, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania, buscando asegurar la clasificación a las instancias de eliminación directa.

Los tres partidos se disputarán en sedes estadounidenses, aunque el sábado se confirmará dónde jugará la Scaloneta en cada ocasión. Las ciudades que albergarán los encuentros son Dallas, San Francisco y Kansas.

En cuanto al primer rival, Argelia, será la quinta edición en la que el conjunto africano dirá presente en una Copa del Mundo. Su última participación fue 12 años atrás, en Brasil 2014, donde llegó hasta los octavos de final. Ahora, de la mano de su entrenador, Vladimir Petkovic, mantiene un crecimiento sostenido que le permite ubicarse en el puesto 35 del ranking FIFA. Tendrá como su máxima figura a Riyad Mahrez, el ex Manchester City que actualmente se desempeña en el fútbol árabe

El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

16 de junio: Argentina vs. Argelia

22 de junio: Argentina vs. Austria

27 de junio: Argentina vs. Jordania

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

