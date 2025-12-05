Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial

Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tras ser emparejada con Austria, Argelia y Jordania en el grupo J la Albiceleste ya sabe su cronograma en la Copa del Mundo.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya conoce su camino rumbo a la defensa de la corona. Tras llevarse a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 este viernes, la Albiceleste quedó emparejada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, completando así el panorama de la primera fase del certamen.

Con la confirmación de los rivales, Argentina ya tiene definidas las fechas clave de su itinerario. La Albiceleste debutará el próximo 16 de junio enfrentando a Argelia, selección que clasificó desde el bombo 3. Tras ese puntapié inicial, el segundo compromiso será casi una semana más tarde, el 22 de junio, frente a Austria. Finalmente, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania, buscando asegurar la clasificación a las instancias de eliminación directa.

Los tres partidos se disputarán en sedes estadounidenses, aunque el sábado se confirmará dónde jugará la Scaloneta en cada ocasión. Las ciudades que albergarán los encuentros son Dallas, San Francisco y Kansas.

En cuanto al primer rival, Argelia, será la quinta edición en la que el conjunto africano dirá presente en una Copa del Mundo. Su última participación fue 12 años atrás, en Brasil 2014, donde llegó hasta los octavos de final. Ahora, de la mano de su entrenador, Vladimir Petkovic, mantiene un crecimiento sostenido que le permite ubicarse en el puesto 35 del ranking FIFA. Tendrá como su máxima figura a Riyad Mahrez, el ex Manchester City que actualmente se desempeña en el fútbol árabe

El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

  • 16 de junio: Argentina vs. Argelia
  • 22 de junio: Argentina vs. Austria
  • 27 de junio: Argentina vs. Jordania

Todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
  • Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Scaloni, sobre el grupo de Argentina: "No hay rival fácil"
Mundial 2026

Scaloni, sobre el grupo de Argentina: "No hay rival fácil"

Paredes y Blondel, los únicos jugadores que podrían jugar el Mundial 2026
Boca Juniors

Paredes y Blondel, los únicos jugadores que podrían jugar el Mundial 2026

"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"
Mundial 2026

"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"

La reacción de Rodri De Paul al conocer a los rivales de Argentina
Selección Argentina

La reacción de Rodri De Paul al conocer a los rivales de Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo