Mundial 2026

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

Los entrenadores de las selecciones que comparten grupo con los campeones del mundo realizaron declaraciones que hicieron mucho ruido.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, por lo que los combinados ya conocen quienes serán sus rivales en la primera ronda. En ese sentido, el grupo J está compuesto por la Selección Argentina junto a Argelia, Austria y Jordania. Sin embargo, hay dos de esos países que ya empezaron a calentar la previa del torneo.

En el Kennedy Center de Washington como escenario, la FIFA desarrolló la ceremonia para dar a conocer la realización del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la expectativa ya puesta en el certamen más importante del planeta, los 6 meses que restan para el inicio de la competición tendrán idas y vueltas constantes, y ya llegó el primero…

Lo cierto es que los entrenadores de Jordania y de Austria desafiaron a Lionel Scaloni luego del evento organizado en la capital estadounidense, que contó con la presencia de las principales figuras de todo el mundo. “En el fútbol siempre hay sorpresas”, fue la primera frase que deslizó Jamal Sellami, a cargo del seleccionado de Medio Oriente que debutará en la cita máxima.

Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Inmediatamente después, el DT del conjunto asiático redobló la apuesta y fue por más. “Al fin y al cabo, Arabia Saudita venció a Argentina en el último Mundial“, sentenció en una clara y evidente amenaza contra la Selección Argentina y recordando lo sucedido en el debut de la última Copa del Mundo en la que los árabes dieron la sorpresa al vencer 2-1 a los dirigidos por Scaloni.

En cuanto a la zona que integran, Sellami sumó al análisis a las otras dos selecciones y manifestó: “El grupo es fuerte, pero creo que tenemos nuestras posibilidades”. Pocos segundos más tarde sí se tomó el tiempo de enaltecer a los campeones del mundo y fue ahí cuando expresó: “Competir contra Argentina y un jugador como Lionel Messi es algo extraordinario“.

Luego, Ralf Ragnick que está al frente de Austria para la próxima Copa del Mundo, tampoco tardó en referirse a su poderoso rival. “Argentina es el equipo más difícil que nos podría haber tocado, eso seguro”, deslizó en primer lugar. “No solo ganaron el Mundial hace 4 años, sino que clasificaron a este de manera dominante“, añadió unos instantes más tarde el DT.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, con la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022.

Su DT conoce a Scaloni, jugará su quinto Mundial tras arrasar en las Eliminatorias y será rival de Argentina en 2026

Su DT conoce a Scaloni, jugará su quinto Mundial tras arrasar en las Eliminatorias y será rival de Argentina en 2026

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto y expresó: “Sí, es el equipo más difícil que nos podría tocar del Bombo 1, pero estoy contento con el sorteo porque recién debutamos el 16 de junio“. Allí puso el foco en un factor que será clave en este Mundial en Norteamérica, por lo que sostuvo: “Tenemos tiempo de acostumbrarnos al clima“.

Todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
  • Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania tras el sorteo de este viernes.
  • El DT de Jordania, Jamal Sellami, desafió a Argentina afirmando que “En el fútbol siempre hay sorpresas” y recordó que Arabia Saudita venció a Argentina en el último Mundial.
  • Ralf Ragnick, DT de Austria, calificó a Argentina como “el equipo más difícil que nos podría haber tocado” y destacó que clasificaron al Mundial “de manera dominante”.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

