Boca hoy: formación para enfrentar a Racing, Dalmasso podría emigrar, la vuelta de Marcos Rojo a La Bombonera y más

A falta de dos días para recibir a Racing, Boca parece tener todo listo para volver a jugar en La Bombonera. Claudio Úbeda cuenta con sus mejores hombres para el clásico y ya tendría la alineación confirmada siempre y cuando no surjan sorpresas de último momento.

La formación del Xeneize, los sondeos por Santiago Dalmasso tras consagrarse campeón en Reserva y el ídolo del club que criticó a Marcos Rojo antes de su regreso al Alberto J. Armando son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este viernes 5 de diciembre.

Úbeda repite el mismo equipo para el duelo entre Boca y Racing

De cara a lo que será el electrizante enfrentamiento ante Racing de este domingo por las semifinales del Torneo Clausura 2025, Claudio Úbeda ya comenzó a planificar lo que será el equipo titular de Boca que irá en busca de conseguir la clasificación a la final. En ese sentido, este jueves se llevó a cabo la práctica de fútbol en La Bombonera y el director técnico sacó sus conclusiones.

Con la clara intención de continuar aceitando las conexiones entre los ya habituales titulares, el entrenador tomó la decisión de mantener los mismos protagonistas que consiguieron la clasificación a esta instancia. Además, incluyendo el Superclásico ante River pero exceptuando el duelo ante Tigre, serían los mismos titulares en 3 de los últimos 4 partidos.

Santiago Dalmasso podría irse

Mientras hay jugadores, como los casos de Frank Fabra, Cristian Lema y Agustín Martegani, que ya saben que no continuarán dentro de la institución en 2026, hay otros que todavía no tienen su futuro asegurado. Y uno de los juveniles que fue clave en el campeonato de la Reserva ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, podría emigrar.

Santiago Dalmasso, de tan solo 21 años y con un vínculo que lo une al Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2029, podría marcharse en el mercado de pases que se avecina. A pesar de la poca continuidad que tuvo en la máxima categoría del fútbol argentino (3 partidos, sin goles ni asistencias), el nacido en General Villegas es observado desde el exterior.

Un ídolo de Boca destrozó a Marcos Rojo

Carlos Fernando Navarro Montoya, quien llegó a alcanzar el status de ídolo del club en los años anteriores al primer ciclo dorado de Carlos Bianchi, fue muy crítico del paso por Boca de Marcos Rojo, quien será convocado por Gustavo Costas pero no se perfila como titular para la visita de Racing a La Bombonera.

Según el exarquero, una clave del buen presente de Boca es haber cambiado los líderes en el plantel y fue allí cuando apuntó a Marcos Rojo como opuesto al liderazgo que ha ejercido Leandro Paredes desde su arribo procedente del fútbol italiano.