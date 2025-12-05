Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania

La Selección Argentina que oficiará de defensora del título conoció este viernes a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes. Fue a través del sorteo que FIFA llevó adelante en el Kennedy Center de Washington, con presencia de su presidente Gianni Infantino, los máximos mandatarios de los países organizadores y Lionel Scaloni, quien se encargó de ingresar la Copa del Mundo a la escena.

Los campeones del mundo vigentes quedaron emparejados en el Grupo J que compartirán con las selecciones de Austria (24° del Ranking FIFA), Argelia (35° del Ranking FIFA) y Jordania (66° del Ranking FIFA). El estreno de Argentina en el Mundial será entonces ante Argelia.

¿Dónde jugará Argentina la fase de grupos?

Al integrar el Grupo J, Argentina tendrá que disputar partidos en Kansas, San Francisco y Dallas. Este sábado se conocerá cómo queda el fixture, y cómo serán las sedes de esta zona del Mundial. A priori, así están las cosas en el Grupo J.

Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium

Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Partido 43 – Grupo J – Dallas Stadium

Partido 44 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Partido 69 – Grupo J – Kansas City Stadium

Partido 70 – Grupo J – Dallas Stadium

Scaloni ingresó la Copa del Mundo al escenario del Kennedy Center en Washington. (Getty).

Ya para dieciseisavos de final, si Argentina finaliza en la primera posición del Grupo J jugará en el Miami Stadium, mientras que si finaliza segunda lo hará en el Estadio de Los Angeles.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y selección a definir

Grupo H: España, selección a definir, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, selección a definir, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, selección a definir y selección a definir

