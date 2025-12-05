Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania

La Selección Argentina que oficiará de defensora del título conoció este viernes a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes. Fue a través del sorteo que FIFA llevó adelante en el Kennedy Center de Washington, con presencia de su presidente Gianni Infantino, los máximos mandatarios de los países organizadores y Lionel Scaloni, quien se encargó de ingresar la Copa del Mundo a la escena.
Los campeones del mundo vigentes quedaron emparejados en el Grupo J que compartirán con las selecciones de Austria (24° del Ranking FIFA), Argelia (35° del Ranking FIFA) y Jordania (66° del Ranking FIFA). El estreno de Argentina en el Mundial será entonces ante Argelia.
¿Dónde jugará Argentina la fase de grupos?
Al integrar el Grupo J, Argentina tendrá que disputar partidos en Kansas, San Francisco y Dallas. Este sábado se conocerá cómo queda el fixture, y cómo serán las sedes de esta zona del Mundial. A priori, así están las cosas en el Grupo J.
- Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 43 – Grupo J – Dallas Stadium
- Partido 44 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 69 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 70 – Grupo J – Dallas Stadium
Scaloni ingresó la Copa del Mundo al escenario del Kennedy Center en Washington. (Getty).
Ya para dieciseisavos de final, si Argentina finaliza en la primera posición del Grupo J jugará en el Miami Stadium, mientras que si finaliza segunda lo hará en el Estadio de Los Angeles.
Todos los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4
- Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, y Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y selección a definir
- Grupo H: España, selección a definir, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, selección a definir, Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, selección a definir y selección a definir
Las 16 sedes del Mundial
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)