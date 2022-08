El ex Boca Walter Erviti criticó sin pelos en la lengua el liderazgo actual del club. "Él que es elegido como el uno en un club, no es todopoderoso", dijo.

Boca está atravesando un momento de reestructuración y Juan Román Riquelme se lleva todos los flashes. Por su posición de ídolo y vicepresidente, el Torero tiene muchas responsabilidades asumidas y las críticas suelen caer sobre él. Por ello, Walter Erviti no esquivó el complejo momento del Xeneize en una nota y dejó mucha tela para cortar.

En diálogo con D Sports Radio, el ex jugador de Banfield y Boca tocó varios temas sensibles. Entre ellos, criticó el liderazgo detrás del club de La Ribera y definió a Román como "el elegido como el uno en un club, no como un todopoderoso".

La dura crítica de Erviti para la dirigencia de Boca

Tras comandar Atlanta, Erviti habló del presente de Boca y el sentimiento que debe tener Riquelme: "Con que sea eliminado de una copa o se peleen en el pasillo, no creo que esté contento con eso. Cuando las cosas no funcionan, lo que falla es el liderazgo". Pero no finalizó ahí...

Continuando con el tema Riquelme, el ex DT del Bohemio agregó: "Él que es elegido como el uno en un club, no es todopoderoso... Tiene que estar bien rodeado y saber delegar responsabilidades. A Boca toda la vida lo hizo grande su gente, nadie está por encima de la institución".

Para finalizar, el ex jugador que ganó el Torneo Apertura y la Copa Argentina en el 2011 con el Xeneize elogió al Pipa: "El mejor Benedetto está entre los mejores cinco centrodelanteros del continente".