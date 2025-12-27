Es tendencia:
Tras 5 meses en Flamengo, un gigante de Europa ofrece 20 millones de euros por Jorge Carrascal

El colombiano tiene opciones para regresar a Europa, pero el campeón de América no quiere dejarlo ir. Detalles.

Por Joaquín Alis

Jorge Carrascal lleva apenas 5 meses en Flamengo y su rendimiento superó las expectativas. El colombiano se ganó el puesto rápidamente y terminó siendo clave en la obtención del Brasileirao y la Copa Libertadores. Sus brillantes actuaciones lo llevan a estar nuevamente en el radar del fútbol europeo.

Desde Brasil, puntualmente el reconocido medio O Globo Esportes, informaron que Olympique de Marsella tiene intenciones de contar con los servicios del ex River. El club francés estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de euros para quedarse con la ficha del jugador.

Más allá de que el monto resulta más que interesante, la intención de Flamengo es no desprenderse del talentoso mediocampista, que llegó en agosto a cambio de 12 millones. La postura se extiende para todos los pilares importantes del conjunto dirigido por Filipe Luis.

En principio, el Mengao quiere mantener el plantel intacto para el inicio de la pretemporada y es por eso que no hay voluntad para vender a Carrascal. De hecho, retener a sus mejores jugadores es tan importante como fichar nuevas estrellas para intentar revalidar lo obtenido este año en 2026.

Carrascal solo disputó 24 partidos con la camiseta de Flamengo, aportando 3 goles y 5 asistencias. En este cuatrimestre, se quedó con la Copa Libertadores 2026, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup.

Flamengo quiere a Taty Castellanos

En las últimas horas, Lazio rechazó 25 millones de euros por Castellanos. En un claro intento por ‘romper el mercado’, Flamengo quiere contratar al delantero argentino para generar un salto de calidad en la zona ofensiva. Sin embargo, el conjunto italiano se mantiene firme en su postura y no está obligado a desprenderse del atacante de 27 años de edad.

Según reveló el medio UOL EsporteLazio pretende embolsar 40 millones de euros para sellar la venta de una de sus principales figuras. Con este panorama sobre la mesa, el Mengao volverá a la carga pero con una oferta que no llegará a dicha suma, sino que mejorará la rechazada recientemente, pero dando a entender que es el máximo objetivo en este mercado de pases.

  • Jorge Carrascal ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores 2026 con Flamengo.
  • El Olympique de Marsella planea ofrecer 20 millones de euros por el colombiano.
  • El volante suma 3 goles y 5 asistencias en 24 partidos disputados.
Joaquín Alis

toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

