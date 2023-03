Si bien su presente se encuentra en la Juventus, debido a la crisis económica que afronta la Vecchia Signora resulta difícil pensar que el club de Turín le comprará el pase a Leandro Paredes, ya que se está a préstamo desde el PSG. Y es por este motivo que hace escasos días, desde Boca comenzaron con una campaña en redes sociales militando por la tempranera vuelta a Brandsen 805 del volante campeón del mundo surgido del semillero xeneize.

El #ParedesABoca fue tendencia nacional durante varias jornadas hace poco menos de un mes y apenas trascendió, se supo mediante informaciones periodísticas cercanas al jugador que el propio Paredes tiene un deseo real de regresar al Xeneize para vestir la camiseta azul y oro una vez más, pero que esto no está cercano a suceder en el tiempo debido a que considera que tiene para más recorrido en Europa.

Este lunes, desde Turín, el nacido en San Justo habló en TyC Sports por primera vez sobre el asunto y reflejó esta situación, la cual no hizo más que poner paños fríos en la ilusión de los hinchas de Boca afirmando que no es cercana su vuelta al club: "Pronto no, Todavía tengo 28 años, estoy feliz acá en Europa, con mi familia, con el club. Obviamente mis ganas de terminar mi carrera en Boca son siempre las mismas, pero todavía no", sentenció Paredes.

Así, si bien nuevamente confirmó que volverá a las arcas xeneizes, no será algo cercano, sino que los hinchas deberán esperar un tiempo más. Luego, se sinceró: "Tampoco quiero ilusionar a la gente. Sale algo que puedo llegar a volver y la gente se entusiasma mucho, no está bueno eso".

Por último sobre el mundo Boca, destacó el trabajo de Alan Varela y Equi Fernández en su posición: "Juegan muy bien los dos, Alan lo dije hace bastante que me gusta mucho como juega, a Equi lo vi en Tigre el año que estuvo a préstamo. No sabía que era jugador de Boca, dije que jugaba bien a mis amigos y dijeron que era de Boca", confesó. Además, añadió que los vería bien adaptándose en el fútbol europeo.