Terminó el mercado de pases en Argentina hace escasos días, el cual fue sin dudas, de los mercado más movidos del último tiempo en nuestro fútbol. Boca no se quedó atrás, sino que todo lo contrario, siendo un gran protagonista del mismo concretando los arribos de Darío Benedetto, Pol Fernández, Óscar Romero, Nicolás Figal y Leandro Brey.

Así y todo, en lo que fue el mercado más fuerte de la gestión del Consejo del Fútbol comandado por Juan Román Riquelme quedó demostrado que de acá a los próximos meses se seguirán moviendo con fuerza para buscar más refuerzos en el periodo de traspasos siguiente, el cual será en junio de este año.

Las charlas con Javier Pastore confirmadas desde Europa, el rumor de la llegada de Rodrigo Aliendro y el pedido a Gabriel Rojas de San Lorenzo para que no renueve en el Ciclón y arribe como libre a Boca son la muestra de que en el CdF del Xeneize también están pensando en lo que viene.

A estos jugadores hay que sumarle un nombre más que también proviene de San Lorenzo y que Marcelo Gallardo lo quiso para River este mercado pero no pudo concretarlo. Nicolás Fernández Mercau es el jugador en cuestión, quien es el joya del conjunto de Boedo. Con 22 años, es uno de los puntos fuertes del Cuervo en el mal momento que atraviesa y por eso es del gusto de Riquelme para quedarse con él.

Según contó el periodista que cubre a San Lorenzo, Agustín Muzzu, al margen de la negociación como libre por Rojas, Boca también buscaría llevarse al volante/lateral izquierdo. Sobre este tema, Muzzu fue rotundo en su canal de YouTube: "Es otra situación para estar atentos, porque si no llega la ansiada oferta de Europa, ¿qué pasa si Boca te pone 3 millones sobre la mesa? Cómo le decís que no con el contexto actual de San Lorenzo". En el plantel actual del Xeneize ya están como ex Ciclón Óscar Romero y Juan Ramírez, sumando a que podrían llegar Rojas y Mercau en junio.