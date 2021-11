A pesar del parate que hubo en el fútbol argentino, en el mundo Boca siguen trabajando de cara a lo que será el choque ante Sarmiento, a quien recibirán el próximo sábado desde las 19:15. Pero también la cabeza está puesta en el mercado de pases.

Battaglia quiere afrontar lo que resta del año con la mayor tranquilidad posible y poder obtener el pasaporte a la Copa Libertadores del 2022, pero también analiza lo que será el período de fichajes, donde hay futbolistas de Boca que pueden armar las valijas.

Y más allá de que la Selección Argentina se acaparó todas las miradas en las Eliminatorias con rumbo a Qatar, en Boca se quedaron asombrados con el rendimiento que tuvo una de sus figuras.

Boca busca la renovación de sus figuras

Si bien Riquelme sabe que desde Europa están observando a Cristian Medina y a Exequiel Zeballos, también debe negociar lo que será la continuidad de las estrellas que tiene Boca.

Por esa vía están las situaciones de Eduardo Salvio, Sebastián Villa y Cristian Pavón, quienes están abiertos a seguir en el Xeneize, pero también tendrán sus diferentes pretensiones.

Norberto Briasco tuvo un pésimo rendimiento con Armenia

El delantero de Boca fue convocado a las Eliminatorias UEFA y estuvo desde el inicio ante Macedonia del Norte, donde presenció 75 minutos y los golearon por 5-0. Mientras que ingresó para los últimos 20 en la caída ante Alemania, donde también sufrieron una goleada, pero por 4-1.

Sin embargo, Briasco tuvo una paupérrima participación: en los 95 minutos totales que presenció, no pateó una sola vez al arco. Claramente, esto preocupa a Battaglia y a todo Boca.

No tiene paz: nuevo cruce frente a Riquelme

Después de la polémica discusión que tuvo el titular del Consejo de Fútbol con José Chatruc en TyC Sports, fue el ex mediocampista de Racing quien volvió a referirse a la situación.

"Muchos me dicen que soy un cagón, que no le dije nada y ahora salgo a hablar... Es que no me dejó hablar. Él sabe que Boca no ganó, entiendo lo que quiere instalar, es cierto que fue una situación extraña", indicó Chatruc en "La noche de Mirtha" (Canal 13). Y añadió: "Es como que los ingleses digan que el Mundial no lo ganó Argentina porque el gol de Maradona fue con la mano", haciendo alusión a la frase de Riquelme, en donde sostuvo que "a Atlético Mineiro le ganamos los dos partidos".