Boca se despertó en el mercado de pases y trajo un nombre que nadie tenía en carpeta, salvo Juan Román Riquelme y compañía. En horas del domingo se cerró la contratación delparaguayo Bruno Valdez, defensor de 30 años que dejó el América de México luego de más de media década allí, y fue presentado oficialmente en la tarde del lunes en La Bombonera.

“Tenía el deseo de venir a un club grande como Boca. Estoy agradecido con toda la gente por el recibimiento. Trabajaré para estar a la altura de lo que es el club", expresó la nueva incorporación del Xeneize en conferencia de prensa, acompañado por el presidente Jorge Amor Ameal. Un nombre que ilusiona en La Ribera.

Tras conocerse la noticia de la llegada de Valdez, su esposa le dedicó un posteo que emocionó a más de un hincha del Xeneize. La extensa carta comenzó desde la fe: "Simplemente hay cosas que no te caben en la cabeza y cuando más difícil se te ponen las cosas y queres soltar todo, Dios te manda inmensidad de bendiciones! Inmensidad de cosas inimaginables! Te mereces todo Bruno Valdez, sufriste tanto éstos últimos meses que éste regalo no es para cualquiera… te lo mereces mi amor".

Para concluir, Magui Duarte se mostró completamente orgullosa del logro de su marido desde lo deportivo. "Llámenme la esposa del 25 del Boca Júniors… no me importa… ésta camiseta no es para cualquiera y sé que vos la vas a portar a la altura en cada juego , en cada compromiso… me explota el corazón! Te amo intenso!", escribió. Que viva el amor.