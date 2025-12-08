El gran daño económico que sufrirá River por haber clasificado a la Copa Sudamericana

Luego de quedar cuarto en la tabla anual, River sabía que dependía de terceros para clasificar a la Copa Libertadores 2026. La única posibilidad que tenía para hacerlo por sus propios medios era si salía campeón del Torneo Clausura, un sueño que duró un suspiro ya que Racing lo eliminó en octavos de final.
Los de Marcelo Gallardo necesitaban que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganen el Clausura para ingresar a la Libertadores en la Fase 2. Los rosarinos y el Granate quedaron eliminados en octavos, el Bicho en cuartos y el Xeneize en la semifinal, por lo que River deberá jugar la Copa Sudamericana en 2026.
No solamente el impacto se sentirá en lo deportivo, ya que no caben dudas que la Copa Libertadores cuenta con una jerarquía diferente, sino que también repercutirá en lo económico. River se había acostumbrado a jugar la Libertadores y a recibir los premios económicos del torneo más importante del continente, ahora tendrá que conformarse con los de la Sudamericana, que son bastante inferiores.
Así fueron los premios de la Libertadores y la Sudamericana en 2025
Conmebol todavía no confirmó cuáles serán los premios económicos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026, pero si se tienen en cuenta los de 2025, la diferencia es importante.
Los premios de la Libertadores 2025
- Fase de Grupos: 1.000.000 de dólares
- (Premio por mérito deportivo: $ 330.000 por partido ganado)
- Octavos de final: 1.250.000 de dólares
- Cuartos de final: 1.700.000 de dólares
- Semifinales: 2.300.000 de dólares
- Finalista: 7.000.000 de dólares
- Campeón: 24.000.000 de dólares
Los premios de la Sudamericana 2025
- Fase de grupos: 300.000 dólares
- Octavos: 600.000 dólares
- Cuartos: 700.000 dólares
- Semis: 800.000 dólares
- Subcampeón: 2.000.000 de dólares
- Campeón: 6.500.000 de dólares
¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?
Salvo los equipos de Argentina y Brasil, en el mes de marzo se jugará una primera fase para determinar los equipos que iniciarán directamente en fase de grupos. El 18 de marzo será el sorteo de dicha instancia y allí el Millonario conocerá a sus rivales.
La fase de grupos se desarrollará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Los primeros de cada zona se clasifican directamente a octavos de final, mientras que los segundos tendrán que jugar una instancia clasificatoria a octavos de final ante alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El trofeo de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty).
¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026?
Hace apenas unos días, la Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Cabe destacar que será la primera vez que una final única -ya sea de Libertadores o Sudamericana- se desarrollará en Colombia.
Los equipos clasificados
ARGENTINA
- River Plate
- Deportivo Riestra
- San Lorenzo
- Tigre
- Barracas Central
BRASIL
- Gremio
- Bragantino
- Atlético Mineiro
- Santos
CHILE
- Universidad de Chile
- Audax Italiano
- Palestino
- Cobresal
COLOMBIA
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios
- América de Cali
ECUADOR
- Libertad
- Orense
PARAGUAY
- Sportivo Trinidense
- Nacional
- Recoleta
- Olimpia
PERÚ
- Alianza Atlético
- Melgar
- Deportivo Garcilaso
- Cienciano
URUGUAY
- Defensor Sporting
- Boston River
- Racing
- Montevideo City Torque
VENEZUELA
- Academia Puerto Cabello
- Monagas
- Caracas
- Metropolitanos
*Bolivia es el único país que todavía no tiene definición sobre los equipos clasificados
Los clasificados que podrían pasar a la Libertadores
- Racing Club (Argentina)
- Sao Paulo (Brasil)
- Corinthians (Brasil)
- Vasco da Gama (Brasil)
- Independiente Medellín (Colombia)
- Atlético Nacional (Colombia)
- Junior (Colombia)
- Barcelona (Ecuador)
DATOS CLAVE
- River jugará la Copa Sudamericana en 2026 por depender de otros y su eliminación en el Clausura.
- River necesitaba que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganaran el Clausura para la Libertadores.
- La clasificación a la Copa Sudamericana tendrá un impacto económico por los menores premios de Conmebol.