Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Fue campeón en Inter Miami con Messi, llegará a Boca en 2026 y Riquelme deberá definir su futuro

Luego de dos años en el exterior, Chelo Weigandt volverá a entrenarse con el Xeneize, aunque su estadía sería pasajera.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Weigandt, uno de los nombres que se sumarán a Boca en 2026.
Marcelo Weigandt, uno de los nombres que se sumarán a Boca en 2026.

Mientras la mirada de Boca se enfoca en la semifinal del Torneo Clausura contra Racing, la planificación del plantel para la temporada 2026 ya comienza a tomar forma. Los primeros nombres en regresar de sus respectivos préstamos empiezan a aparecer en la órbita de Boca Predio, y uno de ellos genera especial atención por su reciente éxito en el exterior.

Se trata de Marcelo Weigandt. El lateral derecho de 25 años viene de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami, donde compartió plantel y festejos con Lionel Messi. El préstamo, que se extendió por dos temporadas, llega a su fin en diciembre, obligándolo a presentarse nuevamente en el club Xeneize a partir del inicio de la pretemporada.

Durante su paso por Miami, Weigandt disputó un total de 71 partidos, aportando dos goles y seis asistencias. Si bien fue titular indiscutido en la mayoría de partidos, durante los últimos meses alternó titularidad y suplencias. Por ejemplo, la final de la MLS la vio desde el banco, mientras que jugó desde el arranque en fases previas de playoffs.

Lo cierto es que el Chelo regresará a Boca con rodaje y con dos título bajo el brazo (se le suma la Supporter’s Shield), pero un futuro incierto. Según pudo saber Bolavip, la continuidad del defensor en La Ribera está prácticamente descartada. Las chances de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico serían nulas, siendo un factor para nada menos la sobrepoblación en su puesto, donde ya figuran Juan Barinaga, Luis Advíncula y Lucas Blondel.

De esta manera, todo indica que Weigandt se presentará en el predio para ser reubicado en otro destino, ya sea mediante una nueva cesión o una venta definitiva. Con contrato vigente hasta 2027, cualquier movimiento en el mercado deberá ser negociado directamente con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Datos clave

  • Marcelo Weigandt vuelve a Boca tras ganar la MLS Cup con Inter Miami.
  • El lateral disputó 71 partidos y compartió plantel con Lionel Messi en EE.UU.
  • No sería tenido en cuenta y buscarían su salida pese al contrato hasta 2027.
Publicidad
Un histórico de Boca contó dónde está la clave para superar a Racing con Paredes como protagonista

ver también

Un histórico de Boca contó dónde está la clave para superar a Racing con Paredes como protagonista

En la previa de la semifinal ante Racing, el reconocimiento que recibió Claudio Úbeda como técnico de Boca

ver también

En la previa de la semifinal ante Racing, el reconocimiento que recibió Claudio Úbeda como técnico de Boca

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Una supercomputadora reveló que Argentina conforma el grupo de la muerte del Mundial 2026: el motivo
Selección Argentina

Una supercomputadora reveló que Argentina conforma el grupo de la muerte del Mundial 2026: el motivo

Boca vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Boca vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Es ex piloto de Red Bull, corrió contra Franco Colapinto y protagonizó un brutal accidente en Fórmula 1 que recorre el mundo
Polideportivo

Es ex piloto de Red Bull, corrió contra Franco Colapinto y protagonizó un brutal accidente en Fórmula 1 que recorre el mundo

Todavía no terminó el año: Franco Colapinto tendrá que volver a correr con Alpine antes de cerrar el 2025
FÓRMULA 1

Todavía no terminó el año: Franco Colapinto tendrá que volver a correr con Alpine antes de cerrar el 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo