Fue campeón en Inter Miami con Messi, llegará a Boca en 2026 y Riquelme deberá definir su futuro

Mientras la mirada de Boca se enfoca en la semifinal del Torneo Clausura contra Racing, la planificación del plantel para la temporada 2026 ya comienza a tomar forma. Los primeros nombres en regresar de sus respectivos préstamos empiezan a aparecer en la órbita de Boca Predio, y uno de ellos genera especial atención por su reciente éxito en el exterior.

Se trata de Marcelo Weigandt. El lateral derecho de 25 años viene de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami, donde compartió plantel y festejos con Lionel Messi. El préstamo, que se extendió por dos temporadas, llega a su fin en diciembre, obligándolo a presentarse nuevamente en el club Xeneize a partir del inicio de la pretemporada.

Durante su paso por Miami, Weigandt disputó un total de 71 partidos, aportando dos goles y seis asistencias. Si bien fue titular indiscutido en la mayoría de partidos, durante los últimos meses alternó titularidad y suplencias. Por ejemplo, la final de la MLS la vio desde el banco, mientras que jugó desde el arranque en fases previas de playoffs.

Lo cierto es que el Chelo regresará a Boca con rodaje y con dos título bajo el brazo (se le suma la Supporter’s Shield), pero un futuro incierto. Según pudo saber Bolavip, la continuidad del defensor en La Ribera está prácticamente descartada. Las chances de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico serían nulas, siendo un factor para nada menos la sobrepoblación en su puesto, donde ya figuran Juan Barinaga, Luis Advíncula y Lucas Blondel.

De esta manera, todo indica que Weigandt se presentará en el predio para ser reubicado en otro destino, ya sea mediante una nueva cesión o una venta definitiva. Con contrato vigente hasta 2027, cualquier movimiento en el mercado deberá ser negociado directamente con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Datos clave

