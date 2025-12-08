Es tendencia:
Emotivo ida y vuelta entre Demichelis y Sergio Ramos tras su alejamiento de Monterrey: “Un orgullo”

En las redes sociales, el entrenador argentino saludó al defensor español que jugó su último partido con la camiseta de Rayados.

Por Marco D'arcangelo

Martín Demichelis junto a Sergio Ramos en Rayados.
© MartínDemichelisOficialMartín Demichelis junto a Sergio Ramos en Rayados.

Con la derrota 3 a 2 ante Toluca por la revancha de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX, que derivó en la eliminación por ventaja deportiva tras igualar 3 a 3 en el global, Sergio Ramos jugó su último partido con la camiseta de Rayados de Monterrey, equipo al que llegó a mediados de 2024. 

Es que, tras no renovar su contrato que finaliza el próximo 31 de diciembre, el defensor central español de 39 años buscará nuevos rumbos en su carrera de cara al próximo año y lo anunció oficialmente en diálogo con los medios luego de la caída de su equipo en el torneo local. 

Después de conocerse esta noticia, Martín Demichelis, el entrenador que llevó a Sergio Ramos a Monterrey para la segunda parte de la temporada 2024, le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció por aceptar el desafío de llegar al fútbol de México. 

Un orgullo dirigirte Sergio Ramos, sos un ejemplo de futbolista. El futbol mexicano te va a extrañar! Gracias por haber aceptado venir a Rayados bajo mi gestión”, fueron las palabras del DT argentino que llegó a Monterrey tras un paso por River, donde cosechó tres títulos. 

El posteo de Demichelis saludando a Sergio Ramos.

El posteo de Demichelis saludando a Sergio Ramos.

Seguido a esta publicación, el mismo Ramos le respondió a Demichelis en su cuenta de Instagram, en donde reposteó el saludo del DT argentino y le agradeció. “Gracias, míster. Un placer haber liberado también este proyecto contigo. Un abrazo grande. Nos vemos pronto”, tiró. 

La respuesta de Sergio Ramos a Demichelis.

La respuesta de Sergio Ramos a Demichelis.

River hizo un intento para fichar a Sergio Ramos y romper el mercado: “Lo llamé personalmente”

River hizo un intento para fichar a Sergio Ramos y romper el mercado: “Lo llamé personalmente”

Cabe destacar que si bien coincidieron en Monterrey, durante su etapa como entrenador de River, Demichelis y Matías Patanian se contactaron con Sergio Ramos para manifestarles su interés de que llegue al Millonario a mediados de 2024. Finalmente, el español declinó la propuesta. 

La revelación de Patanian sobre el llamado a Sergio Ramos

“Lo buscamos como refuerzo, pero no se pudo dar”, comentó el directivo de la Banda sobre la chance de potenciar al plantel de Marcelo Gallardo de cara a la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores 2024.

Y se extendió: “A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuándo él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta”. Finalmente, Ramos decidió ponerse la camiseta de Rayados de Monterrey, dónde aún se desempeña.

En síntesis

  • Sergio Ramos jugó su último partido con Rayados de Monterrey tras la eliminación ante Toluca, ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre.
  • El entrenador Martín Demichelis se despidió a Ramos en Instagram, agradeciéndole por aceptar el desafío de llegar a México bajo su gestión, a lo que el defensor respondió: “Un placer haber liderado también este proyecto contigo“.
  • La dirigencia de River Plate había intentado fichar a Sergio Ramos a mediados de 2024, cuando era jugador libre, pero él desestimó la propuesta.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

