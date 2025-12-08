Martín Jaite liquidó a un ex número 1 del mundo del tenis: “Insignificante”

Desde Guillermo Vilas hasta los tiempos que corren, Argentina siempre tuvo tenistas de elite y Martín Jaite fue uno de ellos. Si bien en la actualidad es reconocido por ser el director del ATP de Buenos Aires y también trabajar en los medios de comunicación, Jaite supo ser top 10 y ganó nada más y nada menos que 12 títulos a nivel ATP.
Martín Jaite estuvo en Industria Nacional de Gelatina y se prestó a un juego en el que tenía que posicionar a distintos jugadores en diversas categorías. Aparecieron nombres del tenis actual como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, pero también hubo lugar para algunos jugadores controversiales.
Jaite liquidó a Lleyton Hewitt
El juego comenzó con Jannik Sinner, a quien Jaite posicionó en la categoría de crack, luego puso a Novak Djokovic entre las leyendas e inmediatamente apareció el nombre de Lleyton Hewitt, de quien dijo: “No me caía bien, entonces es insignificante”.
Cabe recordar que el australiano tuvo varios problemas dentro y fuera de las canchas con jugadores argentinos, entre los que se destacaron los que se hicieron públicos con Guillermo Coria y Juan Ignacio Chela. Hewitt supo ser número 1 del mundo del ranking de la ATP y uno de los mejores del comienzo de este siglo.
Las respuestas de Martín Jaite
En Gelatina, Pedro Rosemblat le propuso un juego a Martín Jaite en el que él le nombraría a jugadores de tenis ya retirados y de la actualidad para que los ordene en las siguientes categorías: leyenda, crack, bueno e insignificante. Todo a modo de ping pong.
ver también
Decidió dejar de representar a Rusia y un ex número 1 del mundo la humilló: “¿Ganó algo en su vida?”
Jannik Sinner: crack
Novak Djokovic: leyenda
Lleyton Hewitt: insignificante
Lleyton Hewitt. (Foto: Getty).
Bjorn Borg: leyenda
Andre Agassi: leyenda
Nick Kyrgios: bueno
John Isner: insignificante
Carlos Moyá: crack
Roger Federer: leyenda, crack, todo
Guga Kuerten: crack, leyenda
Rafael Nadal: leyenda, crack, todo
Carlos Alcaraz: crack y creo que ya es leyenda
Andy Roddick: crack
La gran carrera de Martín Jaite
Martín Jaite se desempeñó como profesional entre 1983 y 1993. Compartió circuito con grandes leyendas como Guillermo Vilas, Jimmy Connors, John McEnroe y Mats Wilander, entre otros. Su fuerte fueron las canchas lentas de polvo de ladrillo, aunque también supo ganar títulos en rápidas. En total, conquistó nada más y nada menos que 12 títulos a nivel ATP y en 1985 alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. En lo que respecta al ranking, fue número 10 del mundo.
DATOS CLAVE
- Martín Jaite fue tenista Top 10 y ganó 12 títulos ATP en su carrera.
- Jaite es director del ATP de Buenos Aires y trabaja en los medios de comunicación.
- El extenista Jaite clasificó a Novak Djokovic como leyenda, a Jannik Sinner como crack y a Lleyton Hewitt como insignificante.