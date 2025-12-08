Martín Jaite liquidó a un ex número 1 del mundo del tenis: “Insignificante”

Desde Guillermo Vilas hasta los tiempos que corren, Argentina siempre tuvo tenistas de elite y Martín Jaite fue uno de ellos. Si bien en la actualidad es reconocido por ser el director del ATP de Buenos Aires y también trabajar en los medios de comunicación, Jaite supo ser top 10 y ganó nada más y nada menos que 12 títulos a nivel ATP.

Martín Jaite estuvo en Industria Nacional de Gelatina y se prestó a un juego en el que tenía que posicionar a distintos jugadores en diversas categorías. Aparecieron nombres del tenis actual como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, pero también hubo lugar para algunos jugadores controversiales.

Jaite liquidó a Lleyton Hewitt

El juego comenzó con Jannik Sinner, a quien Jaite posicionó en la categoría de crack, luego puso a Novak Djokovic entre las leyendas e inmediatamente apareció el nombre de Lleyton Hewitt, de quien dijo: “No me caía bien, entonces es insignificante”.

Cabe recordar que el australiano tuvo varios problemas dentro y fuera de las canchas con jugadores argentinos, entre los que se destacaron los que se hicieron públicos con Guillermo Coria y Juan Ignacio Chela. Hewitt supo ser número 1 del mundo del ranking de la ATP y uno de los mejores del comienzo de este siglo.

Las respuestas de Martín Jaite

En Gelatina, Pedro Rosemblat le propuso un juego a Martín Jaite en el que él le nombraría a jugadores de tenis ya retirados y de la actualidad para que los ordene en las siguientes categorías: leyenda, crack, bueno e insignificante. Todo a modo de ping pong.

Jannik Sinner: crack

Novak Djokovic: leyenda

Lleyton Hewitt: insignificante

Lleyton Hewitt. (Foto: Getty).

Bjorn Borg: leyenda

Andre Agassi: leyenda

Nick Kyrgios: bueno

John Isner: insignificante

Carlos Moyá: crack

Roger Federer: leyenda, crack, todo

Guga Kuerten: crack, leyenda

Rafael Nadal: leyenda, crack, todo

Carlos Alcaraz: crack y creo que ya es leyenda

Andy Roddick: crack

La gran carrera de Martín Jaite

Martín Jaite se desempeñó como profesional entre 1983 y 1993. Compartió circuito con grandes leyendas como Guillermo Vilas, Jimmy Connors, John McEnroe y Mats Wilander, entre otros. Su fuerte fueron las canchas lentas de polvo de ladrillo, aunque también supo ganar títulos en rápidas. En total, conquistó nada más y nada menos que 12 títulos a nivel ATP y en 1985 alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. En lo que respecta al ranking, fue número 10 del mundo.

