La temporada ingresó en un momento en el que cualquier lesión puede afectar directamente a los combinados nacionales de frente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para la cual faltan poco más de 6 meses (la FIFA pautó el partido inaugural entre México y Sudáfrica para el 11 de junio en el Estadio Azteca).

Por eso, la lesión de Éder Militao sufrida este domingo 7 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu cuando apenas se jugaban 24 minutos del encuentro que disputaba el Real Madrid frente al Real Celta de Vigo por la fecha 15 de LaLiga, alarmó considerablemente a la Selección de Brasil liderada por Carlo Ancelotti.

Y esa preocupación se agrandó con el parte médico que difundió la Casa Blanca mediante sus canales oficiales en las primeras horas del lunes: ”Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal”.

Es que si bien el comunicado cierre con un ”pendiente de evolución”, este tipo de diagnósticos precisan por lo menos 4 meses de recuperación. Por lo tanto, en un escenario favorable, recién para fines de marzo o principios de abril, Éder Militao podría volver a las canchas y, casi a ritmo acelerado, buscar recuperar el ritmo futbolístico para estar a la altura de una Copa del Mundo.

El momento en el que Éder Militao debió ser reemplazado en el Real Madrid vs. Real Celta de Vigo. Getty.

Este noticia fue un golpe duro para la Selección de Brasil, dado que Militao venía siendo titular. Tras recuperarse de la rotura de ligamentos, conformó el once de la Verdeamarela en tres de los últimos cuatro amistosos: vs. Corea del Sur en octubre y frente a Senegal y Túnez en noviembre.

El momento de Vinícius, Rodrygo y Endrick

Los otros tres jugadores del Real Madrid que Carlo Ancelotti observa con detenimiento son Vinícius, Rodrygo y Endrick. Los primeros dos andan enemistados con Xabi Alonso por sus decisiones. Pelean por el puesto de extremo por izquierda y lejos están de brindar su mejor nivel.

Mientras que Endrick solo suma 11 minutos en lo que va de la temporada. Es decir, ni un cuarto de hora de competencia en 4 meses desde el inicio de la campaña 2025/2026, por lo que, de momento, no tiene herramientas suficientes como para sustentar su convocatoria para el Mundial.