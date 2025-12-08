El sentido mensaje de Leandro Paredes a los hinchas de Boca tras la eliminación en el Torneo Clausura ante Racing: “Lo intentó hasta el final”

En condición de local en La Bombonera, Boca no se pudo hacer fuerte y perdió 1 a 0 con Racing en la semifinal del Torneo Clausura. De esta manera, se terminó un mal año futbolístico y por segunda temporada consecutiva no sumó ningún título.

Poco después de la finalización del encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que le dejó un mensaje a los hinchas del elenco de la Ribera después de no haber cumplido con el objetivo de ser campeón a nivel local.

Además, en el mismo dejó una advertencia pensando en la temporada 2026, en la que Boca volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años de ausencia y sumará sus primeros puntos en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029.

“Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final!! Volveremos más fuertes aguante Boca hoy mañana y siempre!!!”, fueron las palabras de Paredes en su posteo junto a fotos suyas a lo largo del encuentro en La Bombonera.

El enojo de Paredes con Úbeda

Promediando la mitad del segundo tiempo, con el resultado todavía sin goles, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, sorprendió al realizar el primer cambio del partido, debido a que Alan Velasco, quien llevaba dos meses de inactividad, reemplazó al Changuito Zeballos, que era el jugador más desequilibrante del equipo.

Esta modificación generó el enojo instantáneo de Paredes dentro del campo de juego, ya que el capitán del Xeneize comenzó a hacer claros gestos en desacuerdo con este cambio. Además, los hinchas también reprobaron este cambio y comenzaron a silbar.

