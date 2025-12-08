Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El sentido mensaje de Leandro Paredes a los hinchas de Boca tras la eliminación en el Torneo Clausura ante Racing: “Lo intentó hasta el final”

En su cuenta de Instagram, el capitán del Xeneize le dedicó unas palabras a los hinchas tras no cumplir el objetivo de ganar el Clausura.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes, capitán de Boca.
© GettyLeandro Paredes, capitán de Boca.

En condición de local en La Bombonera, Boca no se pudo hacer fuerte y perdió 1 a 0 con Racing en la semifinal del Torneo Clausura. De esta manera, se terminó un mal año futbolístico y por segunda temporada consecutiva no sumó ningún título. 

Poco después de la finalización del encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que le dejó un mensaje a los hinchas del elenco de la Ribera después de no haber cumplido con el objetivo de ser campeón a nivel local. 

Además, en el mismo dejó una advertencia pensando en la temporada 2026, en la que Boca volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años de ausencia y sumará sus primeros puntos en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029.

“Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final!! Volveremos más fuertes aguante Boca hoy mañana y siempre!!!”, fueron las palabras de Paredes en su posteo junto a fotos suyas a lo largo del encuentro en La Bombonera. 

El enojo de Paredes con Úbeda

Promediando la mitad del segundo tiempo, con el resultado todavía sin goles, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, sorprendió al realizar el primer cambio del partido, debido a que Alan Velasco, quien llevaba dos meses de inactividad, reemplazó al Changuito Zeballos, que era el jugador más desequilibrante del equipo.

Las 7 lesiones de Edinson Cavani en 2025: una nueva afección lo dejó afuera del Boca vs. Racing

ver también

Las 7 lesiones de Edinson Cavani en 2025: una nueva afección lo dejó afuera del Boca vs. Racing

Esta modificación generó el enojo instantáneo de Paredes dentro del campo de juego, ya que el capitán del Xeneize comenzó a hacer claros gestos en desacuerdo con este cambio. Además, los hinchas también reprobaron este cambio y comenzaron a silbar. 

Publicidad

En síntesis 

  • Boca Juniors finalizó su temporada sin títulos por segundo año consecutivo al perder 1-0 ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura.
  • El capitán Leandro Paredes publicó un mensaje en Instagram expresando tristeza por no lograr el objetivo, pero advirtiendo: “Volveremos más fuertes aguante Boca hoy mañana y siempre!!!”.
  • Paredes se mostró en desacuerdo con el DT Claudio Úbeda por el primer cambio, que fue el ingreso de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, lo que también generó el reproche de los hinchas.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Con la continuidad de Úbeda en duda, la Inteligencia Artificial le recomendó cinco entrenadores a Boca
Boca Juniors

Con la continuidad de Úbeda en duda, la Inteligencia Artificial le recomendó cinco entrenadores a Boca

Qué equipos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y dónde será la final
Copa Sudamericana

Qué equipos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y dónde será la final

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial
Selección Argentina

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial

Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda: "Todo tocuen"
Boca Juniors

Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda: "Todo tocuen"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo