River Plate

River hoy: el daño económico por jugar la Sudamericana y ¿se acerca el primer refuerzo?

Todas las novedades del Millonario de este lunes 8 de diciembre, con el foco puesto en la conformación del plantel del año que viene.

Por Lautaro Toschi

Lucas Martínez Quarta
Lucas Martínez Quarta

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 8 de diciembre de 2026, con la mente en el mercado de pases. Fausto Vera se acerca, qué pasó con Román Vega y Luciano Gondou el pasado fin de semana, cuál es el daño económico que sufrirá por jugar la Sudamericana y no la Libertadores.

El daño económico por jugar la Sudamericana y no la Libertadores

Los de Marcelo Gallardo necesitaban que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganen el Clausura para ingresar a la Libertadores en la Fase 2. Los rosarinos y el Granate quedaron eliminados en octavos, el Bicho en cuartos y el Xeneize en la semifinal, por lo que River deberá jugar la Copa Sudamericana en 2026.

No solamente el impacto se sentirá en lo deportivo, ya que no caben dudas que la Copa Libertadores cuenta con una jerarquía diferente, sino que también repercutirá en lo económico. River se había acostumbrado a jugar la Libertadores y a recibir los premios económicos del torneo más importante del continente, ahora tendrá que conformarse con los de la Sudamericana, que son bastante inferiores.

Así fueron los premios de la Libertadores y la Sudamericana en 2025

Conmebol todavía no confirmó cuáles serán los premios económicos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026, pero si se tienen en cuenta los de 2025, la diferencia es importante.

Los premios de la Libertadores 2025

El gran daño económico que sufrirá River por haber clasificado a la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: 1.000.000 de dólares
  • (Premio por mérito deportivo: $ 330.000 por partido ganado)
  • Octavos de final: 1.250.000 de dólares
  • Cuartos de final: 1.700.000 de dólares
  • Semifinales: 2.300.000 de dólares
  • Finalista: 7.000.000 de dólares
  • Campeón: 24.000.000 de dólares

Los premios de la Sudamericana 2025

  • Fase de grupos: 300.000 dólares
  • Octavos: 600.000 dólares
  • Cuartos: 700.000 dólares
  • Semis: 800.000 dólares
  • Subcampeón: 2.000.000 de dólares
  • Campeón: 6.500.000 de dólares
¿Se acerca el primer refuerzo?

Entre los volantes centrales que quiere el Millonario aparece el nombre de Fausto Vera, que actualmente se desempeña en Atlético Mineiro y en River ya sonó en varios mercados de pases. El Galo pretende entre 4 y 5 millones de dólares por su pase, pero en Núñez consideran un poco elevado el monto y por eso buscarán negociar.

Inclusive, tendrán una herramienta importante y es que, según pudo saber Bolavip, Atlético Mineiro -que tiene a Jorge Sampaoli como entrenador- busca desprenderse del futbolista y eso ayudaría a River a negociar por un precio menor.

Fausto Vera. (Foto: Getty).

Vega y Gondou, sin actividad en Zenit

River está tras los pasos de Román Vega para reforzar el lateral izquierdo y también de Luciano Gondou para el ataque. El último fin de semana, Zenit enfrentó a Akron Tolyatti y le ganó por 2 a 0. Tanto Vega como Gondou fueron al banco y no sumaron minutos. Cabe destacar que ambos tienen la intención de arribar al Millonario.

Todos los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

ARGENTINA

  • River Plate
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Barracas Central

BRASIL

  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos
CHILE

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Palestino
  • Cobresal

COLOMBIA

  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios
  • América de Cali

ECUADOR

  • Libertad
  • Orense
PARAGUAY

  • Sportivo Trinidense
  • Nacional
  • Recoleta
  • Olimpia

PERÚ

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano

URUGUAY

  • Defensor Sporting
  • Boston River
  • Racing
  • Montevideo City Torque
VENEZUELA

  • Academia Puerto Cabello
  • Monagas
  • Caracas
  • Metropolitanos

*Bolivia es el único país que todavía no tiene definición sobre los equipos clasificados

Los clasificados que podrían pasar a la Libertadores

  • Racing Club (Argentina)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Corinthians (Brasil)
  • Vasco da Gama (Brasil)
  • Independiente Medellín (Colombia)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Junior (Colombia)
  • Barcelona (Ecuador)
"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

