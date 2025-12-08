River hoy: el daño económico por jugar la Sudamericana y ¿se acerca el primer refuerzo?

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 8 de diciembre de 2026, con la mente en el mercado de pases. Fausto Vera se acerca, qué pasó con Román Vega y Luciano Gondou el pasado fin de semana, cuál es el daño económico que sufrirá por jugar la Sudamericana y no la Libertadores.

El daño económico por jugar la Sudamericana y no la Libertadores

Los de Marcelo Gallardo necesitaban que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganen el Clausura para ingresar a la Libertadores en la Fase 2. Los rosarinos y el Granate quedaron eliminados en octavos, el Bicho en cuartos y el Xeneize en la semifinal, por lo que River deberá jugar la Copa Sudamericana en 2026.

No solamente el impacto se sentirá en lo deportivo, ya que no caben dudas que la Copa Libertadores cuenta con una jerarquía diferente, sino que también repercutirá en lo económico. River se había acostumbrado a jugar la Libertadores y a recibir los premios económicos del torneo más importante del continente, ahora tendrá que conformarse con los de la Sudamericana, que son bastante inferiores.

Así fueron los premios de la Libertadores y la Sudamericana en 2025

Conmebol todavía no confirmó cuáles serán los premios económicos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026, pero si se tienen en cuenta los de 2025, la diferencia es importante.

Los premios de la Libertadores 2025

ver también El gran daño económico que sufrirá River por haber clasificado a la Copa Sudamericana

Fase de Grupos: 1.000.000 de dólares

(Premio por mérito deportivo: $ 330.000 por partido ganado)

Octavos de final: 1.250.000 de dólares

Cuartos de final: 1.700.000 de dólares

Semifinales: 2.300.000 de dólares

Finalista: 7.000.000 de dólares

Campeón: 24.000.000 de dólares

Los premios de la Sudamericana 2025

Fase de grupos: 300.000 dólares

Octavos: 600.000 dólares

Cuartos: 700.000 dólares

Semis: 800.000 dólares

Subcampeón: 2.000.000 de dólares

Campeón: 6.500.000 de dólares

Publicidad

Publicidad

¿Se acerca el primer refuerzo?

Entre los volantes centrales que quiere el Millonario aparece el nombre de Fausto Vera, que actualmente se desempeña en Atlético Mineiro y en River ya sonó en varios mercados de pases. El Galo pretende entre 4 y 5 millones de dólares por su pase, pero en Núñez consideran un poco elevado el monto y por eso buscarán negociar.

Inclusive, tendrán una herramienta importante y es que, según pudo saber Bolavip, Atlético Mineiro -que tiene a Jorge Sampaoli como entrenador- busca desprenderse del futbolista y eso ayudaría a River a negociar por un precio menor.

Fausto Vera. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Vega y Gondou, sin actividad en Zenit

River está tras los pasos de Román Vega para reforzar el lateral izquierdo y también de Luciano Gondou para el ataque. El último fin de semana, Zenit enfrentó a Akron Tolyatti y le ganó por 2 a 0. Tanto Vega como Gondou fueron al banco y no sumaron minutos. Cabe destacar que ambos tienen la intención de arribar al Millonario.

Todos los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

ARGENTINA

River Plate

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Tigre

Barracas Central

BRASIL

Gremio

Bragantino

Atlético Mineiro

Santos

Publicidad

Publicidad

CHILE

Universidad de Chile

Audax Italiano

Palestino

Cobresal

COLOMBIA

Atlético Bucaramanga

Millonarios

América de Cali

ECUADOR

Libertad

Orense

Publicidad

Publicidad

PARAGUAY

Sportivo Trinidense

Nacional

Recoleta

Olimpia

PERÚ

Alianza Atlético

Melgar

Deportivo Garcilaso

Cienciano

URUGUAY

Defensor Sporting

Boston River

Racing

Montevideo City Torque

Publicidad

Publicidad

VENEZUELA

Academia Puerto Cabello

Monagas

Caracas

Metropolitanos

*Bolivia es el único país que todavía no tiene definición sobre los equipos clasificados

Los clasificados que podrían pasar a la Libertadores