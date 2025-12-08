Es tendencia:
Atento River: qué equipos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y dónde será la final

El Millonario deberá jugar el segundo torneo en importancia del continente tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River tenía en claro que era muy difícil acceder a la Copa Libertadores 2026 luego de la finalización de la temporada regular en la que quedó cuarto en la tabla anual. Necesitaba que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús sean campeones, pero todos quedaron eliminados y de esa manera se confirmó que los de Marcelo Gallardo jugarán la Copa Sudamericana en 2026.

Fue un 2025 sumamente decepcionante para el Millonario que no pudo conseguir ningún título, que nunca logró sostener su nivel y que terminó con derrotas insólitas en el Estadio Monumental ante rivales impensados. Esa situación lo llevó a depender de terceros para clasificar al torneo más importante del continente, algo que finalmente no sucedió.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

Salvo los equipos de Argentina y Brasil, en el mes de marzo se jugará una primera fase para determinar los equipos que iniciarán directamente en fase de grupos. El 18 de marzo será el sorteo de dicha instancia y allí el Millonario conocerá a sus rivales.

La fase de grupos se desarrollará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Los primeros de cada zona se clasifican directamente a octavos de final, mientras que los segundos tendrán que jugar una instancia clasificatoria a octavos de final ante alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026?

Hace apenas unos días, la Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Cabe destacar que será la primera vez que una final única -ya sea de Libertadores o Sudamericana- se desarrollará en Colombia.

Miguel Borja rompió el silencio tras su salida de River y le dio un llamativo espaldarazo a Gallardo: "En 2026 va a brillar"

Miguel Borja rompió el silencio tras su salida de River y le dio un llamativo espaldarazo a Gallardo: “En 2026 va a brillar”

El Estadio Metropolitano de Barranquilla. (Foto: Getty).

El Estadio Metropolitano de Barranquilla. (Foto: Getty).

Los equipos clasificados

ARGENTINA

  • River Plate
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Barracas Central

BRASIL

  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos

CHILE

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Palestino
  • Cobresal
COLOMBIA

  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios
  • América de Cali

ECUADOR

  • Libertad
  • Orense

PARAGUAY

  • Sportivo Trinidense
  • Nacional
  • Recoleta
  • Olimpia
PERÚ

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano

URUGUAY

  • Defensor Sporting
  • Boston River
  • Racing
  • Montevideo City Torque

VENEZUELA

  • Academia Puerto Cabello
  • Monagas
  • Caracas
  • Metropolitanos
*Bolivia es el único país que todavía no tiene definición sobre los equipos clasificados

Los clasificados que podrían pasar a la Libertadores

  • Racing Club (Argentina)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Corinthians (Brasil)
  • Vasco da Gama (Brasil)
  • Independiente Medellín (Colombia)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Junior (Colombia)
  • Barcelona (Ecuador)

DATOS CLAVE

  • River jugará la Copa Sudamericana en 2026 tras quedar cuarto en la tabla anual.
  • El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana será el 18 de marzo.
  • La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

