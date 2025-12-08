Atento River: qué equipos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y dónde será la final

River tenía en claro que era muy difícil acceder a la Copa Libertadores 2026 luego de la finalización de la temporada regular en la que quedó cuarto en la tabla anual. Necesitaba que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús sean campeones, pero todos quedaron eliminados y de esa manera se confirmó que los de Marcelo Gallardo jugarán la Copa Sudamericana en 2026.

Fue un 2025 sumamente decepcionante para el Millonario que no pudo conseguir ningún título, que nunca logró sostener su nivel y que terminó con derrotas insólitas en el Estadio Monumental ante rivales impensados. Esa situación lo llevó a depender de terceros para clasificar al torneo más importante del continente, algo que finalmente no sucedió.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

Salvo los equipos de Argentina y Brasil, en el mes de marzo se jugará una primera fase para determinar los equipos que iniciarán directamente en fase de grupos. El 18 de marzo será el sorteo de dicha instancia y allí el Millonario conocerá a sus rivales.

La fase de grupos se desarrollará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Los primeros de cada zona se clasifican directamente a octavos de final, mientras que los segundos tendrán que jugar una instancia clasificatoria a octavos de final ante alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026?

Hace apenas unos días, la Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Cabe destacar que será la primera vez que una final única -ya sea de Libertadores o Sudamericana- se desarrollará en Colombia.

Los equipos clasificados

ARGENTINA

River Plate

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Tigre

Barracas Central

BRASIL

Gremio

Bragantino

Atlético Mineiro

Santos

CHILE

Universidad de Chile

Audax Italiano

Palestino

Cobresal

COLOMBIA

Atlético Bucaramanga

Millonarios

América de Cali

ECUADOR

Libertad

Orense

PARAGUAY

Sportivo Trinidense

Nacional

Recoleta

Olimpia

PERÚ

Alianza Atlético

Melgar

Deportivo Garcilaso

Cienciano

URUGUAY

Defensor Sporting

Boston River

Racing

Montevideo City Torque

VENEZUELA

Academia Puerto Cabello

Monagas

Caracas

Metropolitanos

*Bolivia es el único país que todavía no tiene definición sobre los equipos clasificados

Los clasificados que podrían pasar a la Libertadores

Racing Club (Argentina)

Sao Paulo (Brasil)

Corinthians (Brasil)

Vasco da Gama (Brasil)

Independiente Medellín (Colombia)

Atlético Nacional (Colombia)

Junior (Colombia)

Barcelona (Ecuador)

DATOS CLAVE