Victoria con lo justo ante Atlético Tucumán, empate sin goles y poco fútbol con Central Córdoba, siendo ambas presentaciones de local, y en la primera visita del año por la Liga Profesional, Boca perdió por 2 a 1 contra Talleres, y si bien el resultado terminó apretado, lo ocurrido dentro de la cancha denotó una diferencia mayor entre los cordobeses y los de Hugo Ibarra.

Este irregular y flojo arranque de temporada oficial para Boca no es una casualidad, ya que si sumamos los partidos de pretemporada y la última racha de encuentros del 2022, encontramos una durísima seguidilla negativa para el Xeneize y que resulta preocupante.

En concreto, desde el partido ante Newell's de la Liga Profesional pasada (16 de octubre del 2022) hasta la actualidad, Boca ha disputado 11 partidos entre oficiales y amistosos y solamente pudo ganar dos. La victoria en La Bombonera ante Atlético Tucumán de la primera fecha de la liga y el triunfo frente a Gimnasia en La Plata en aquel cierre de campeonato del año pasado.

El resto de los cotejos, encontramos 5 empates (uno de ellos con eliminación en semis de Copa Argentina por penales ante Patronato) y 4 derrotas, dos de estas ante Racing en copas a partido único (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional). Y al margen de la preocupante racha, en la misma se desglosa otro problema: la escasez de gol. 9 tantos ha convertido Boca en esos 11 encuentros, siendo menos de uno por partido. Y algo incluso peor es que ninguno de esos nueve goles fue convertido por un centrodelantero.

¿A qué puede atribuirse semejante mal momento? No existe un punto solo que simplifique el mal momento y podría ser coincidencia o no, pero no es casualidad que esta racha negativa haya comenzado cuando Sebastián Villa regresó al campo de juego tras su lesión. Es que Boca cambia mucho su estilo de juego para depender del colombiano y había encontrado funcionamiento sin él. Su nombre, por jerarquía, se imponía para Ibarra. En paralelo, también coincide con la lesión de Marcos Rojo, ya que vs Newell's es el primer encuentro que se pierde tras su rotura de ligamentos ante Sarmiento. ¿Cómo revertirá este contexto el Xeneize?