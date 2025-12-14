Es tendencia:
El motivo por el que a Boca le tocará hacerle el pasillo de honor a Estudiantes de La Plata

Al Xeneize le tocará rendirle homenaje al vigente campeón del Fútbol Argentino.

Por Germán Carrara

Boca tendrá que hacerle el pasillo de honor a Estudiantes de La Plata en la 2da fecha del Torneo Apertura 2026.
El penal que Franco Pardo impactó en el palo que se ubicaba a la derecha de Fernando Muslera decretó el título del Torneo Clausura 2025 para Estudiantes de La Plata y, a su vez, despuntó una nueva polémica en torno al pasillo de honor, un tema que tomó mayor trascendencia en el Fútbol Argentino luego de la actitud de los jugadores del Pincha en aquel reconocimiento que debieron hacer con Rosario Central en el Gigante de Arroyito el pasado 23 de diciembre.

Resulta que, ahora, a quienes le tendrán que rendir pleitesía por llegar a lo más alto en el ámbito local será a los futbolistas del conjunto ubicado en la capital de la Provincia de Buenos Aires, en el próximo encuentro que les toque jugar en condición de local.

Así lo dicta el Boletín N° 6625 del reglamento, el mismo en el cual el Tribunal de Disciplina se basó para aplicarle la sanción a los jugadores de Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por el espaldazo a Ángel Di María y compañía: “El pasillo de reconocmiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición debería realizarse en el primer partido en condición de local”.

Con lo cual, el que tendrá que homenajear a Estudiantes será Boca, en la previa del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que se llevará a cabo en el estadio UNO de La Plata.

Sin embargo, durante el 2025, esta medida no siempre se cumplió. Por ejemplo, Central Córdoba no le hizo el pasillo a Independiente Rivadavia de Mendoza luego de haberse consagrado en la Copa Argentina (venció a Argentinos Juniors) el pasado 10 de noviembre en el Estadio Bautista Gargantini.

Estudiantes de La Plata va por otro título antes de cerrar el 2025

Luego de coronarse este sábado en el Torneo Clausura 2025 al vencer a Racing Club en la Final en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata, ahora, va por el Trofeo de Campeones 2025, en el que se medirá a Platense, el campeón de Torneo Apertura de este año. El encuentro se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en San Nicolás.

Boca hoy: la verdad sobre Herrera, buscan a Blondel y Solís se va libre

Tras el conflicto con Verón, AFA le dedicó un tibio posteo a Estudiantes por ser el campeón del Torneo Clausura 2025

En síntesis

Boca hará el pasillo a Estudiantes en la segunda fecha del Apertura 2026.

El Boletín N° 6625 obliga a realizar el homenaje en el primer partido de local del vigente campeón.

Estudiantes disputará el Trofeo de Campeones contra Platense el 20 de diciembre.

