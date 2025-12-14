Tras ganar el Torneo Clausura, Estudiantes complica a Boca y River para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Este sábado se definió a un nuevo campeón del fútbol argentino, tras la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 después de ganarle la final a Racing por penales. Así, los de Eduardo Domínguez festejaron en Santiago del Estero un nuevo trofeo que es mirado de reojo en otras partes, ya que perjudica a Boca y a River de cara al Mundial de Clubes 2029.

La emoción arrancó con un verdadero golazo de Adrián Martínez, pero en la última acción del tiempo regular apareció Guido Carrillo para llevar todo al alargue, donde todo terminó 1-1. A través de la tanda de penales, Facundo Cambeses y Fernando Muslera atajaron uno cada uno pero Facundo Pardo erró el último penal y el Pincha es el nuevo campeón del fútbol argentino.

Lo cierto es que este nuevo título de Estudiantes complica la clasificación de Boca y River al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que, con la consagración, el Pincha avanzó a la Copa Libertadores 2026 y le permite seguir sumando puntos en el ranking para sacar boleto a la competición más importante del planeta a nivel clubes que tendrá su segunda edición próximamente.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025.

Ya de por sí, la mera clasificación a la Libertadores otorga 3 puntos a la tabla. Luego, por cada victoria en la competición continental se suman otras 3 unidades y 1 por empate. Otro punto importante a tener en cuenta es que por cada fase avanzada se reciben otros 3 puntos, por lo que cuanto más lejos llegue el equipo más chances tiene de escalar posiciones en el ranking de Conmebol.

La enorme campaña de Racing en 2025 lo convierte en el mejor equipo albiceleste, con 35 puntos cosechados, tras haber llegado a la semifinal con buenos resultados. Luego, lo siguen medianamente de cerca y sin perderle pisada Estudiantes de La Plata (ahora 31), Vélez (24) y River (23), aunque varios escalones por detrás aparecen Central Córdoba (16) y Talleres (7).

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

46 Palmeiras

39 Flamengo

35 Liga de Quito

35 Racing

31 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahia

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia

