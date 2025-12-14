Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial de Clubes

Tras ganar el Torneo Clausura, Estudiantes complica a Boca y River para clasificar al Mundial de Clubes 2029

El Pincha venció a Racing por los penales y clasificó a la Copa Libertadores 2026, por lo que perjudica al Xeneize y al Millonario.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes y Maximiliano Salas, figuras de Boca y River.
© GettyLeandro Paredes y Maximiliano Salas, figuras de Boca y River.

Este sábado se definió a un nuevo campeón del fútbol argentino, tras la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 después de ganarle la final a Racing por penales. Así, los de Eduardo Domínguez festejaron en Santiago del Estero un nuevo trofeo que es mirado de reojo en otras partes, ya que perjudica a Boca y a River de cara al Mundial de Clubes 2029.

La emoción arrancó con un verdadero golazo de Adrián Martínez, pero en la última acción del tiempo regular apareció Guido Carrillo para llevar todo al alargue, donde todo terminó 1-1. A través de la tanda de penales, Facundo Cambeses y Fernando Muslera atajaron uno cada uno pero Facundo Pardo erró el último penal y el Pincha es el nuevo campeón del fútbol argentino.

Lo cierto es que este nuevo título de Estudiantes complica la clasificación de Boca y River al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que, con la consagración, el Pincha avanzó a la Copa Libertadores 2026 y le permite seguir sumando puntos en el ranking para sacar boleto a la competición más importante del planeta a nivel clubes que tendrá su segunda edición próximamente.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025.

Ya de por sí, la mera clasificación a la Libertadores otorga 3 puntos a la tabla. Luego, por cada victoria en la competición continental se suman otras 3 unidades y 1 por empate. Otro punto importante a tener en cuenta es que por cada fase avanzada se reciben otros 3 puntos, por lo que cuanto más lejos llegue el equipo más chances tiene de escalar posiciones en el ranking de Conmebol.

La enorme campaña de Racing en 2025 lo convierte en el mejor equipo albiceleste, con 35 puntos cosechados, tras haber llegado a la semifinal con buenos resultados. Luego, lo siguen medianamente de cerca y sin perderle pisada Estudiantes de La Plata (ahora 31), Vélez (24) y River (23), aunque varios escalones por detrás aparecen Central Córdoba (16) y Talleres (7).

Publicidad

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

  • 46 Palmeiras
  • 39 Flamengo
  • 35 Liga de Quito
  • 35 Racing
  • 31 Estudiantes
  • 25 San Pablo
  • 24 Vélez
  • 23 River
  • 21 Botafogo
  • 20 Peñarol
  • 17 Atlético Nacional
  • 17 Internacional
  • 17 Libertad
  • 15 Fortaleza
  • 15 Universitario
  • 14 Central Córdoba
  • 14 Cerro Porteño
  • 13 Universidad
  • 11 Independiente del Valle
  • 10 Bahia
  • 10 Nacional (U)
  • 9 Bolívar
  • 9 Bucaramanga
  • 9 San Antonio
  • 8 Alianza Lima
  • 8 Colo Colo
  • 8 Olimpia
  • 7 Barcelona
  • 7 Sporting Cristal
  • Talleres
  • 4 Carabobo
  • 3 Táchira
  • 3 Boca
  • 3 Argentinos
  • 3 Platense
  • 3 Rosario Central
  • 3 Independiente Rivadavia
Racing 0-0 Estudiantes de La Plata ONLINE y EN VIVO vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

ver también

Racing 0-0 Estudiantes de La Plata ONLINE y EN VIVO vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

DATOS CLAVE

La consagración de Estudiantes complica la clasificación de Boca y River a este torneo, ya que:

  • Estudiantes clasifica a la Copa Libertadores 2026.
  • Esto le permite al “Pincha” seguir sumando puntos en el ranking CONMEBOL, necesario para obtener un boleto al Mundial de Clubes 2029.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026
Boca Juniors

Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra
Opinión

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

Los millones que recaudó Lanús tras ser campeón de la Sudamericana
Copa Sudamericana

Los millones que recaudó Lanús tras ser campeón de la Sudamericana

El primer gesto del Chiqui Tapia con Estudiantes
Fútbol Argentino

El primer gesto del Chiqui Tapia con Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo