Después del Mundial de Alemania 2006, Juan Román Riquelme renunció a la Selección Argentina. Y en ese entonces mencionó que su motivo era su madre: por las críticas que él recibió tras la eliminación del combinado nacional de la Copa del Mundo, ella sufría.

"He tomado la decisión de no formar parte de la Selección a partir de ahora. No lo tuve que pensar mucho tiempo. Tengo que pensar en la salud de mi mamá y fue una decision bastante fácil", dijo Riquelme en ese entonces. "Desde que finalizó el Mundial la internaron dos veces porque se está haciendo mucha mala sangre y mi obligación es cuidarla", agregó.

Este lunes, casi 16 años después, Riquelme volvió a hablar de su madre. Y esta vez para contar un consejo que ella siempre le da y que le sirve para su trabajo como vicepresidente de Boca. "Mi mamá habla poco, lo único que me pide es que tenga paciencia. Así que trato de hacerle caso", dijo el ídolo del Xeneize en "Argenzuela" (Radio 10).

"Y después tengo que aguantar que algún loco me tenga que cargar porque parece que está mal que uno le haga caso a la madre. Yo trato de escucharla. Ella me dice que tenga paciencia, que el que se enoja, pierde. Nada más", agregó Román. Y cerró: "En poquito tiempo podemos decir que no nos equivocamos. Confiamos en el plantel y en el técnico. No podemos salir a aclarar lo que se dice. Vivimos tranquilos por cómo estamos compitiendo. El hincha está contento".