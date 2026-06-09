A la espera del refuerzo Galáctico que prometió Florentino Pérez, el entrenador portugués ya tomó una decisión sobre el ex River.

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del último domingo fue la confirmación del regreso de José Mourinho como entrenador de Real Madrid después de 13 años, revinculación que según la prensa española se hará oficial este miércoles.

De todos modos, el entrenador portugués ya venía trabajando y analizando la plantilla que lo recibirá para afrontar la temporada 2026/2027, en la que al equipo Merengue le urge conquistar títulos tras dos años de sequía, y una de sus primeras tareas fue diagramar una lista con aquellos futbolistas a los que no tendrá en cuenta.

Según El Desmarque, Franco Mastantuono es uno de esos jugadores, junto con Fran García, Raúl Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Rodrygo. En el caso del argentino, la idea del club pasa por poder cederlo a otro equipo europeo para que pueda sumar mayor cantidad de minutos y experiencia.

Conscientes de la situación que se podía decantar, desde River ya se habían puesto en contacto con el entorno del futbolista surgido de sus divisiones inferiores para ofrecerle la posibilidad de regresar a préstamo, algo que el jugador desestimó desde el primer momento, sabiendo que no son esos los planes que el club tiene para él.

Real Madrid le busca club a Mastantuono.

Refuerzos ya cerrados para Mou

Para recibir a José Mourinho, Real Madrid ya tiene cerradas las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Además, Florentino Pérez había anunciado durante su campaña que ofrecería 150 millones de euros por una súper estrella cuyo nombre se ha mantenido bajo reserva.

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El cuerpo técnico que acompañará a Mourinho en Real Madrid

Con lugar para un integrante que sea del riñón del club, José Mourinho llegará al Real Madrid acompañado por Pedro Machado y João Tralhão como asistentes, Antonio Dias como preparador físico, Roberto Merella como analista y Nuno Santos como entrenador de arqueros.

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