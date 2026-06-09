Boca, interesado en Jhohan Romaña: cómo es la situación del defensor de San Lorenzo

El Xeneize busca reforzar la zaga central y tiene en carpeta al colombiano. Su contrato en el Ciclón termina en diciembre.

A la espera de la firma de Rodolfo Arruabarrena, Boca piensa en el mercado de pases y una de las posiciones a reforzar es la defensa central. En ese contexto, uno de los apuntados es Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo en el último semestre.

El zaguero, cuyo contrato con el Ciclón se termina el próximo 31 de diciembre, es del gusto del equipo de la Ribera, según pudo saber Bolavip en las últimas horas. Hasta el momento no hubo contactos formales, pero no se descarta que puedan darse los primeros contactos en los próximos días.

Romaña viene de ser uno de los puntos más destacados en el conjunto de Boedo. En lo que va del año, disputó 21 encuentros y solo estuvo ausente dos partidos por lesión. Su último partido partido fue en la derrota 0-1 ante Recoleta por la Copa Sudamericana.

El buen momento de Romaña en San Lorenzo lo llevó de estar en la prelista de 55 futbolistas de Nestor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Finalmente, el marcador central no pasó el último corte.

Romaña estuvo cerca de River

Jhohan Romaña es uno de los jugadores que River buscó sin éxito en el último mercado de pases. Marcelo Gallardo quería incorporar al central colombiano, pero el club no llegó a un acuerdo en las negociaciones con San Lorenzo.

Sergio Costantino, en ese momento presidente del Ciclón, explicó por qué rechazó todos los ofrecimientos: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.

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En síntesis