El mediocampista se perfila para ser titular ante Argelia el próximo martes por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para que inicie la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán el último amistoso previo a la Copa del Mundo este martes ante Islandia y luego se enfocarán de lleno en el debut del próximo martes ante Argelia. Los hinchas de River se volvieron locos con una foto que compartió la cuenta oficial de la Selección y lo tuvo a Enzo Fernández como protagonista.

En sus redes sociales oficiales, la Selección Argentina compartió una serie de imágenes de sus futbolistas partiendo rumbo a Alabama, lugar en el que será el amistoso ante Islandia. Entre las fotos aparece Enzo Fernández con un iPad en su mano izquierda, en el mismo se pueden ver algunos stickers de River.

Enzo Fernández con su iPad riverplatense. (Foto: @Argentina).

¿Cuándo se juega Argentina vs. Islandia?

El amistoso entre Argentina e Islandia se llevará a cabo este martes 9 de junio, desde las 22:00 horas del territorio nacional, con el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos, como testigo y como escenario. Será la última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo.

La probable formación para enfrentar a Islandia

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Selección Argentina enfrentaría a Islandia con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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