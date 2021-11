Boca juega el partido más importante del semestre ante Argentinos Juniors este miércoles a las 21:10 y Battaglia paró un once que a los hinchas Xeneizes seguro que no les convencerá.

Mendoza será el escenario para las semifinales de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors y Boca. Los dos llegan viviendo el partido como lo que es: el más importante en lo que va de este semestre porque ambos equipos ponen todas sus fichas a ganar esta copa para clasificarse a la Libertadores del año que viene.

Por eso, tanto Battaglia como Gabriel Milito buscan poner lo mejor en cancha dentro de lo que tienen disponible. Y en ese caso, el DT de Boca no dispondrá de varias bajas. La primera en destacar es la de Marcos Rojo, quien no llega a recuperarse del desgarro sufrido en el partido contra Vélez. Otra ausencia sensible será la de Weigandt, quien tuvo una luxación en el hombro derecho y no podrá jugar durante los próximos 4 meses como mínimo. Juan Ramírez tampoco estará por lesión, siendo estas tres las bajas más duras dentro del plantel actual de Boca.

Sin embargo, para este partido el entrenador decidió volver a convocar por primera vez desde su lesión a Toto Salvio, siendo la primera convocatoria desde febrero, cuando se rompió los ligamentos de la rodilla ante Sarmiento de Junín. Además, regresaron a la lista Sebastián Villa, también por primera ocasión desde los incidentes provocados por él durante agosto y septiembre, donde se fue sin autorización de nadie en Boca y tuvo muy malas actitudes.

Y justamente Villa fue quien en el entrenamiento matutino de hoy se metió entre los titulares del equipo con un cambio de esquema por parte de Battaglia, ya que optó esta mañana por un 4-3-3 con él y Pavón por los costados con Vázquez de 9.

El resto del equipo sería muy similar al de la derrota contra Gimnasia en La Bombonera, con la incorporación de Jorman Campuzano al mediocampo además de Villa. Siendo estos los únicos dos cambios.

El posible once de Boca para enfrentar a Argentinos por las semis de la Copa Argentina: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Luis Vázquez y Sebastián Villa.