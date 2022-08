Traverso, sin filtro contra uno de más criticados en Boca: "No se tiene que comer eso de..."

En medio de un momento complejo, Hugo Ibarra hizo un cambio muy acertado y Luca Langoni dio vuelta un partido durísimo ante Atlético Tucumán en La Bombonera. Igualmente, a pesar de la victoria agónica, Cristian Traverso no dudó en criticar a uno de los más golpeados por el hincha en la última semana. Sin pelos en la lengua...

A la hora de analizar la victoria del Xeneize ante el Decano, el ex defensor del club de La Ribera le tiró varios palos a Carlos Zambrano. Claro que criticó la jugada del final, donde el peruano estuvo a punto de cometer penal, pero no se quedó allí...

Traverso, sin pelos en la lengua contra Zambrano: "No se tiene que comer eso de..."

Al aire de TyC Sports, Traverso opinó: "Es evidente que quiere hacer algo que no le sale... Juega bien con la pelota, no sé tiene que comer eso de ser guapo". Y siguió: "No tiene que pegar patadas porque lo van a echar y entra otro. Rojo tampoco sabe pegar, Figal sí te mete bien".

Luego, analizando jugada por jugada, el ex central de Boca volvió a cruzar al peruano. "Uf, en esta pasó como bondi lleno pero no pasa nada", deslizó mientras mostraron una jugada del segundo tiempo. Por último, cerró hablando de la dependencia del equipo: "Patea villa, tira el centro villa, falta que fuera a cabecear...".