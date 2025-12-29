Cristiano Ronaldo ilusionó a los hinchas de Real Madrid: “A lo mejor pueda pasar algo”

A pesar de que ya cumplió 40 años, e irá por los 41 en febrero, Cristiano Ronaldo se niega a bajarse del deporte de alto rendimiento. La leyenda continúa gritando goles con la camiseta de Al Nassr y la Selección de Portugal mientras persigue la inédita marca de 1000 tantos oficiales.

El atacante luso se prepara para disputar por sexta vez la Copa del Mundo y su futuro es una incógnita. Sus fanáticos buscan predecir su siguiente paso en caso de salir de Arabia Saudita, pero Ronaldo no da pistas ni señales sobre lo que pueda decidir.

Por el momento, CR7 tiene vínculo vigente con el club de la Liga Profesional Saudí hasta junio de 2027. Incluso, en declaraciones compartidas por Sport, Cristiano ya coquetea con una posible despedida en el Estadio Santiago Bernabéu ante los hinchas de Real Madrid.

“A lo mejor cuando termine mi carrera pueda pasar algo ahí… 80.000 personas, va a ser algo chulo. No lo descarto porque es un club que respeto mucho”, señaló el portugués sobre la posibilidad de hacer la despedida, aunque aún sin hablar de fechas.

Además, descartó la chance de tener un nuevo ciclo como jugador de Real Madrid: “Mi historia está registrada. En palabras y cifras, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también en la mente de todos los aficionados del club”.

Los pergaminos de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

El portugués vistió la camiseta de los blancos entre 2009 y 2018 con un saldo de 450 goles en 438 compromisos, además de 120 asistencias. Conquistó allí 15 títulos incluyendo 4 Champions League, 2 veces LaLiga y 3 Mundiales de Clubes.

Se fue por la puerta grande, como uno de los grandes ídolos de la institución y el máximo goleador del club, superando a leyendas como Raúl González y Alfredo Di Stéfano.

