El martes se dio la reunión entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol de Boca y se confirmó el final de la historia: no hay acuerdo para la renovación del contrato del arquero. La conflicta jornada terminó con declaraciones de Jorge Amor Ameal sobre el pedido del guardameta para su sueldo y la fuerte respuesta de Miguel González, el representante de Agustín.

"¿La impresión que me quedó hoy? Que no juega más. Me dijeron que no lo piensan vender a ningún precio inferior a la cláusula de rescisión, que es de 18 millones de dólares. Ni siquiera les importa la plata, lo quieren dejar corriendo alrededor de la cancha", disparó el agente. Pero Hugo Ibarra incluyó a Rossi en las prácticas de esta semana y se sabe que jugará contra Platense.

¿Por qué el arquero se mantendrá en el puesto a pesar de no renovar su contrato? En TyC Sports diferenciaron esta situación de la que ocurrió con Cristian Pavón, quien jugó su último partido oficial en Boca en noviembre de 2021 y en todo este año no participó de las competencias porque decidió irse libre en junio. Y explicaron el motivo.

"Lo que diferencia a la situación del arquero de lo ocurrido con el extremo, quien a falta de seis meses para finalizar su vínculo no jugó más, es que Rossi no tiene ningún precontrato firmado con otro club", mencionaron en el medio. "Kichan ya tenía cerrado su llegada al Atlético Mineiro y es por eso que el Consejo optó por marginarlo de los partidos oficiales", agregaron. Eso sí: Rossi puede empezar a negociar con otros clubes desde el 1 de enero de 2023.