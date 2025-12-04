Surgió en Boca, pasó sin pena ni gloria por River y fue clave para sacar del descenso a Fortaleza de Martín Palermo

La lucha por la permanencia en el Brasileirao está al rojo vivo. A falta de una fecha, con dos descensos confirmados, hay otros cinco equipos que a falta de una fecha lucharán por quedarse en la máxima división del fútbol de Brasil de cara a la temporada 2026.

Fortaleza, equipo comandado por Martín Palermo y que estaba casi condenado al descenso, logró su cuarto triunfo consecutivo al vencer 2 a 1 a Corinthians en condición de local, por lo que salió momentáneamente de la zona de descenso. En este encuentro, un ex Boca y River fue clave.

Es que, Tomás Pochettino, surgido de las divisiones inferiores del Xeneize y que tuvo un paso por el Millonario de Gallardo, convirtió el primer tanto del encuentro a los 8 minutos de la primera parte tras una asistencia de José Herrera, el ex futbolista de Argentinos Juniors.

Este es el segundo tanto que marca el argentino que llegó al elenco brasileño para la temporada 2024 proveniente del Austin FC de Estados Unidos. El anterior fue para vencer 1 a 0 a Atlético Mineiro en condición de local y así darle un poco de aire al equipo en la lucha por la permanencia.

A lo largo de esta temporada, el ex Talleres de Córdoba fue una pieza clave en la levantada de Fortaleza. En el actual Brasileirao disputó 25 de los 37 partidos de su equipo, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias en 1455 minutos que estuvo en cancha.

Adam Bareiro, el otro ex River clave en Fortaleza

Más allá de Pochettino, el delantero paraguayo que pasó por River en la temporada 2024 también se ganó un rol clave en el equipo comandado por Martín Palermo. Tras cortar una sequía goleadora, Bareiro se adueñó con el puesto y convirtió tantos claves para iniciar la remontada del equipo.

Tal es así que convirtió cinco goles y aportó una asistencia en los últimos siete partidos que disputó. Tres de estos tantos sirvieron para que Fortaleza logre un empate, mientras que los otros dos significaron victorias. Además, en estos encuentros, su equipo no perdió y acumula 9 duelos invicto.

La tabla de posiciones del Brasileirao

