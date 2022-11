Claudio Destéfano es un periodista especializado en marketing con mucha trayectoria. Cuando se enteró que Boca terminó su contrato con Qatar Airways, tuvo una idea: se contactó con el Xeneize y les hizo una propuesta tan sorprendente como innovadora. Y ahora dio detalles de cuál fue la respuesta del club.

En su charla con el canal de Youtube "FNS" de YouTube, Destéfano explicó: "Llamé a una persona del mundo Boca y le dije: ‘Me parece que es una oportunidad’". "Ya se lo había ofrecido a Independiente, quise tirarles la idea, darles la idea. No tenía intenciones de ganar plata con esto", amplió. ¿De qué se trata? De ponerle un código QR a la casaca.

El periodista explicó que ya aplicó este método en la camiseta de Atlas. "Para mí es una oportunidad única. Es mágica porque ahora se da la situación para que lo usen, pasa en Mercado Pago, pasa cuando vamos a un restaurante y tenemos que ver la carta. Ya se familiarizó, se estandarizó", sostuvo.

"Es mucho mejor tener un QR antes que nada. ¿Por qué? Porque te genera una intriga de qué hay ahí. Seas o no seas del club te va a dar ganar de saber qué pusieron ahí. En segundo lugar, podés poner publicidad un minuto antes de que empiece el partido, publicidad nueva porque son contenidos", siguió Destéfano. Y añadió: "Vos podés comunicar, no necesitás empapelar la ciudad con el QR, solamente con un cartel en Avenida Corrientes y Florida mirás todo lo que sucedió en Boca".

El especialista enumeró cuáles cree que son las funciones del QR y las virtudes que implica tenerlo. "Eso después se transforma en memes, visualizaciones, notas y ya la gente va a guardar el QR o al menos lo recordará. También sirve para la marca de indumentaria, es mejor que el holograma. Si vos tenés el código y está en link en el QR de la camiseta original, el que la vende en La Salada, si es trucha no tiene el link", ejemplificó.

De todas formas, aclaró: "No debe ser muy buena idea,ya que se lo propuse a cuatro o cinco clubes y no la tomaron". "A mí me dio mucho resultado, en Atlas fue así. Uno, tal vez, está adelantado en algunas cosas, pero en este caso hablé con alguien de Boca y de Independiente. En ambos casos me dijeron que no", aseguró Destéfano.