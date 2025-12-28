Toda la verdad sobre la chance de que Falcao vuelva al fútbol argentino para jugar en Tigre

Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, el mercado de pases ya arroja sus primeras sorpresas. En el fútbol argentino hay un puñado de novelas en marcha y el nombre de Radamel Falcao García fue uno de los que sonó con fuerza en los últimos días.

El histórico goleador colombiano se fue de Millonarios a mediados de 2025 y se encuentra libre desde entonces. Ahora, el atacante que debutó como profesional en River Plate decide su futuro y, con el retiro como posibilidad, analiza opciones en el mercado.

En ese contexto, a Falcao se lo relacionó con dos clubes del fútbol argentino como alternativas para volver a las canchas. Tras sonar para Gimnasia La Plata, en las últimas horas apareció Tigre como posible destino del máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

Incluso, la aparición de Falcao en Argentina por estos días hizo crecer los rumores sobre su regreso al fútbol argentino tras su paso por River. Sin embargo, el cafetero se acercó para visitar las Cataratas del Iguazú y disfrutar de unas vacaciones junto a su familia.

Fue el propio Diego Dabove, entrenador de Tigre, quien descartó la posibilidad de que Falcao se sume a su equipo: “No, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque. Le dije la realidad, que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

Los números de Falcao en Millonarios

En su vuelta a Sudamérica, el colombiano se dio el gusto de vestir la camiseta de uno de los gigantes de su país. Llegó a mediados de 2024 a Millonarios y permaneció allí por un año. En total, disputó 29 compromisos en los que aportó 11 goles para acumular 360 en su carrera, incluyendo lo del nivel internacional.

