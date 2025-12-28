La nueva confesión de Abel Ferreira sobre el Monumental tras el último duelo entre River y Palmeiras: “Es espectacular”

No es la primera vez que ocurre e incluso en el último tiempo cada vez sucede con más frecuencia. El extraordinario Abel Ferreira que marcó un antes y un después en el fútbol sudamericano, volvió a dedicarle fuertes elogios al Estadio Monumental, al recordar las vivencias que él mismo protagonizó cada vez que debió enfrentar a River por la Copa Libertadores de América.

El entrenador de Palmeiras que consiguió múltiples trofeos en los últimos años, incluidas dos conquistas continentales, no titubeó al referirse a uno de los recintos con más relevancia del planeta. Además, la particularidad de ser el que más capacidad tiene en toda la región, lo catapulta aún más y lo convierte en uno de los escenarios más importantes de la actualidad.

Lo cierto es que, en el nuevo documental Acceso total: Palmeiras, Ferreira se rindió ante el Estadio Monumental y solo tuvo palabras de elogio. En referencia a lo vivido durante los encuentros a través de la Copa Libertadores, cada vez que visitó a River con el gigante brasileño, el director técnico portugués sentenció: “No podía irme de Sudamérica sin tocar el Monumental de Núñez“.

El recibimiento de los hinchas de River en la Copa Libertadores 2024. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el entrenador europeo amplió su discurso al respecto sobre esta cuestión. “Creo que es una oportunidad única jugar en un estadio tan increíble“, agregó pocos segundos más tarde. Inmediatamente después, continuó con su relato en el documental recientemente estrenado y sostuvo: “Es espectacular jugar en ese estadio”.

De esta manera, Ferreira se encargó de enaltecer una vez más al recinto con capacidad para más de 85.000 personas. Cabe recordar que la única vez que visitó el Monumental fue por los cuartos de final de la Libertadores 2025, el pasado 17 de septiembre cuando Palmeiras se impuso por 2-1 en el cotejo de ida y luego volvió a ganar en el encuentro de vuelta pero en Sao Paulo.

Abel Ferreira, director técnico portugués de Palmeiras.

El anterior antecedente que enfrentó a los gigantes de Sudamérica fue a principios de 2021, pero por la edición 2020 que se postergó por la pandemia. Sin embargo, en esa ocasión River jugó en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, debido a que el Monumental estaba inhabilitado por múltiples obras que se llevaron a cabo para aumentar la capacidad.

