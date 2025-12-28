Su pase pertenece a River, cambió de equipo a último momento y jugará la Copa Libertadores 2026

El mercado de pases del fútbol argentino se desarrolla a paso firme y los equipos trabajan horas extra para lograr refuerzos que potencien a sus planteles de cara al 2026. En la misma línea, los jugadores buscan acuerdos ventajosos para sus carreras profesionales.

En ese contexto, Tomás Nasif tenía todo listo para continuar vistiendo la camiseta de Banfield tras haber demostrado un buen nivel allí durante 2025. El jugador surgido de River, cuyo pase aún pertenece al club de Núñez, había dado su palabra al Taladro para quedarse en el equipo de Pedro Troglio.

Sin embargo, todo cambió por estas horas. Lo que parecía la continuidad asegurada de Nasif en Banfield ahora apunta a ser un cambio de club. Es que el periodista Pedro Facio adelantó que el delantero tiene un acuerdo con otro equipo de Buenos Aires: “No se presentó a entrenar y retiró sus pertenencias”.

Su nuevo equipo sería Platense, que se coronó campeón del Torneo Apertura 2025, por lo que disputará la Copa Libertadores 2026. De esta manera, a falta de confirmación oficial, Nasif se sumaría al Calamar para el desafío que supone la competencia internacional de CONMEBOL.

Incluso, hace apenas dos semanas, River había llegado a un acuerdo con el Taladro para extender su cesión, sin cargo y sin opción de compra, hasta diciembre de 2026. Repentinamente, hubo un cambio de planes que sorprendió en el sur.

Los números de Tomás Nasif en Banfield

El atacante inició con el pie derecho en Banfield, pero luego aparecieron algunas lesiones y le impidieron tener la continuidad que hubiese deseado. En el Taladro solamente pudo sumar nueve partidos en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia.

