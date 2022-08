Boca está atravesando un nuevo proceso de reestructuración y, mientras Hugo Ibarra comanda el primer equipo, la Comisión Directiva se mueve para conseguir el DT que se haga cargo después de diciembre. En los planes podría estar Sebastián Beccacece, quien no dudó un segundo en responder la famosa pregunta "¿y si te llama Román?".

En diálogo con F12, el ahora entrenador de Defensa y Justicia, que ha llevado al Halcón a lo más alto del Continente, habló de todo. Y claro, a pesar de lo que muchos podían suponer, no esquivó la posibilidad de dirigir al equipo de La Ribera en un futuro cercano. ¿Qué dijo?

Sebastián Beccacece y una respuesta sin pelos en la lengua sobre la posibilidad de dirigir Boca

Después de haber tenido su paso por Racing e Independiente, BKCC no dudó: "A mí no me ha llamado nadie. Si el día de mañana pasa ya se verá... Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar. No por Boca, por cualquier equipo que nos llame". Y siguió...

Tras confirmar que escucharía una propuesta de Riquelme, Beccacece continuó: "Es un orgullo para nosotros que cualquier equipo nos ofrezca trabajo. ¿Cómo no vamos a escuchar? Es un orgullo que cualquier institución nos ofrezca estar al frente de un proyecto deportivo". Y cerró: "Con Diego (Milito) hicimos un excelente vínculo. Y se puede trazar un paralelismo con Riquelme. Cada cual tiene que tener en cuenta su rol y respetarse".