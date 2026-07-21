A la espera de Paredes, la posible formación de Boca para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana

En La Bombonera, por el partido correspondiente a la ida de los playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a O’Higgins de Chile en búsqueda de un buen resultado para llegar bien parado a la revancha.
De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para armar el equipo titular. En este sentido, esperará por la presencia de Leandro Paredes, quien se sumó a las prácticas luego de su participación en el Mundial con la Selección Argentina.
Con el volante central aguardarán por una charla con el cuerpo técnico, debido a que en la Copa del Mundo sufrió una fisura de costilla que lo tiene a maltraer. Es por eso que su titularidad no está asegurada para este partido. En este caso, Milton Delgado volvería a ocupar su lugar.
Por otro lado, podría darse el estreno absoluto de Álvaro Montero. El arquero colombiano le ganaría el puesto a Leandro Brey y tras participar del Mundial con la Selección Colombia cuenta con muchas chances de iniciar desde el arranque en La Bombonera.
Álvaro Montero podría debutar en Boca.
En cuanto a Sebastián Villa, el delantero colombiano también formará parte de la convocatoria. Debido a la inactividad futbolística con la que llegó, todo indica que ocupará un lugar en el banco de los suplentes y haría su reestreno con el Xeneize ingresando desde allí.
El resto del equipo, más allá del ingreso de Montero y a la espera de Paredes, sería el mismo que inició en la victoria 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina, con la presencia del juvenil Flores y de Alan Velasco como extremos.
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La posible formación de Boca para enfrentar a O’Higgins por Copa Sudamericana
De esta manera el equipo de Arruabarrena saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado o Leandro Paredes, Alan Velasco; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Datos clave
- Boca enfrenta a O’Higgins en La Bombonera por los playoff de la Copa Sudamericana.
- Leandro Paredes es duda por una fisura de costilla sufrida en el Mundial.
- Álvaro Montero debutaría como arquero titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.