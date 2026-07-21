A la espera de Paredes, la posible formación de Boca para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana

El Vasco planteará un equipo similar al que venció a Sarmiento y podría tener un estreno absoluto en el arco.

En La Bombonera, por el partido correspondiente a la ida de los playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a O’Higgins de Chile en búsqueda de un buen resultado para llegar bien parado a la revancha.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para armar el equipo titular. En este sentido, esperará por la presencia de Leandro Paredes, quien se sumó a las prácticas luego de su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

Con el volante central aguardarán por una charla con el cuerpo técnico, debido a que en la Copa del Mundo sufrió una fisura de costilla que lo tiene a maltraer. Es por eso que su titularidad no está asegurada para este partido. En este caso, Milton Delgado volvería a ocupar su lugar.

Por otro lado, podría darse el estreno absoluto de Álvaro Montero. El arquero colombiano le ganaría el puesto a Leandro Brey y tras participar del Mundial con la Selección Colombia cuenta con muchas chances de iniciar desde el arranque en La Bombonera.

Álvaro Montero podría debutar en Boca.

En cuanto a Sebastián Villa, el delantero colombiano también formará parte de la convocatoria. Debido a la inactividad futbolística con la que llegó, todo indica que ocupará un lugar en el banco de los suplentes y haría su reestreno con el Xeneize ingresando desde allí.

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El resto del equipo, más allá del ingreso de Montero y a la espera de Paredes, sería el mismo que inició en la victoria 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina, con la presencia del juvenil Flores y de Alan Velasco como extremos.

La posible formación de Boca para enfrentar a O’Higgins por Copa Sudamericana

De esta manera el equipo de Arruabarrena saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado o Leandro Paredes, Alan Velasco; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Datos clave

Boca enfrenta a O’Higgins en La Bombonera por los playoff de la Copa Sudamericana.

en La Bombonera por los playoff de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes es duda por una fisura de costilla sufrida en el Mundial.

es duda por una fisura de costilla sufrida en el Mundial. Álvaro Montero debutaría como arquero titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.