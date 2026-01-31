A qué hora juegan Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

Boca y Newell’s se enfrentan este domingo, desde las 19.15 en la Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize buscará reencontrarse con la victoria luego de la caída en La Plata, mientras que la Lepra intentará sumar por primera vez de a tres en el ciclo de la dupla técnica conformada por Orsi y Gómez. El árbitro designado para el encuentro será Darío Herrera, mientras que la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Boca llega con la necesidad de pasar rápido de página tras la floja imagen que dejó en la derrota por 2-1 ante Estudiantes. Actualmente se ubica octavo en la Zona A con tres puntos, producto del triunfo por 1-0 frente a Deportivo Riestra en el debut.

Sin embargo, el Xeneize deberá sobreponerse a un panorama complejo marcado por las lesiones, especialmente en el ataque. Claudio Úbeda no podrá contar nuevamente con ninguno de sus cuatro centrodelanteros (Lucas Janson, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez) y el escenario se reduce a las opciones ofensivas a Iker Zufiaurre y Ángel Romero, quien concentra por primera vez desde su llegada.

Al igual que el delantero paraguayo, a la nómina también se suma Santiago Ascacíbar, que se perfila para tener su primera titularidad con la camiseta azul y oro. Una alta de lujo considerando que el mediocampo también se vio afectada en la enfermería con las lesiones de Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Alan Velasco.

Del otro lado, Newell’s buscará su primera victoria en el campeonato luego de un arranque irregular. En el debut cayó 2-1 ante Talleres y en la segunda fecha igualó 1-1 frente a Independiente. A este contexto se le agrega el desafío de romper una racha de 12 años sin ganar en La Bombonera. Desde aquel último triunfo pasaron diez visitas sin festejos, incluida la más reciente, cuando cayó por un contundente 5 a 0 en el Torneo Clausura 2025.

La posible formación de Boca vs. Newell’s

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

La probable alineación de Newell’s vs. Boca

Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.

La terna arbitral de Boca vs. Newell’s

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Yamil Bonfá

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Adrián Franklin

Asistente VAR: Javier Mihura

Así está la tabla del Torneo Apertura

