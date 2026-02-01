Los 10 circuitos de Fórmula 1 donde Colapinto, Varrone y Colnaghi coincidirán en pista durante 2026

El automovilismo argentino se prepara para vivir un 2026 que marcará el fin de una larga sequía de representación total en la élite. Es que, por primera vez en la era moderna, la bandera albiceleste dirá presente en los tres máximos escalones de la FIA. La alineación estará encabezada por Franco Colapinto, ya asentado en Alpine dentro de la Fórmula 1, seguido por Nicolás Varrone en la F2 con el equipo VAR y el prometedor Mattia Colnaghi en la F3 junto a MP Motorsport. Una trinidad que compartirá pista en una decena ocasiones a lo largo del año.

Con los equipos calentando motores en las semanas previas al inicio de la competencia, el foco ya se posa sobre el calendario oficial para conocer las oportunidades en donde la legión argentina dará vueltas sobre el mismo paddock. En ese sentido, es importante destacar que, mientras Colapinto afrontará 24 carreras, sus compatriotas tendrán calendarios más acotados, de 14 y 10 fechas respectivamente.

Nicolás Varrone, el piloto argentino que estará en Fórmula 2 en 2026.

Australia, el punto de inicio

Esta trinidad tendrá su bautismo nada menos que en la primera fecha de la temporada. Será lejos de casa, por el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo. Tras el arranque, la F2 y F3 tendrán una pausa de un mes para encarar la segunda fecha compartida. Recién en Bahrein, durante el fn de semana del 12 de abril, será cuando Colapinto, Varrone y Colnaghi vuelvan a verse.

El momento de mayor ebullición para los argentinos llegará con la gira por Europa. Las calles de Mónaco, a principios de junio, darán el puntapié inicial a una seguidilla extenuante que seguirá en Barcelona y Austria. Luego, los motores se trasladarán a Silverstone, Bélgica y Hungría, cerrando el bloque de verano para los tres pilotos argentinos.

Mattia Colnaghi, el nombre emergente en el automovilismo que representará a Argentina en Fórmula 3.

La recta final de esta coincidencia tendrá lugar en septiembre, comenzando con la velocidad pura de Monza. Luego, el fin de semana del 11 al 14 será el estreno de Madrid, fecha que marcará el cierre definitivo de la temporada para la Fórmula 3 y, por ende, para Colnaghi, en lo que será la última función de los representantes nacionales. Por su parte, Colapinto y Varrone seguirán sus caminos hacia el cierre del año en Medio Oriente.

El calendario de la Fórmula 1, F2 y F3

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR *

* Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR *

* Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN *

* Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN *

* Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN *

* Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL *

* Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL *

* Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL*

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP *

* Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid) – 11-13 SEP *

* Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV **

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC **

*Circuitos en los que correrán Colapinto, Varrone y Colnaghi.

**Trazados donde únicamente competirán Colapinto y Varrone.

Datos clave

Franco Colapinto (F1), Nicolás Varrone (F2) y Mattia Colnaghi (F3) coincidirán en diez circuitos internacionales.

del 6 al 8 de marzo. El calendario compartido finalizará en Madrid en septiembre, marcando el cierre de temporada para la Fórmula 3.

