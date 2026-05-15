Adam Bareiro, a contrarreloj con la mira puesta en la Copa Libertadores con Boca y el Mundial con Paraguay

El paraguayo sufrió un desgarro el 9 de abril y trabaja para estar ante Universidad Católica, 19 días después de la lesión.

Boca ultima detalles para enfrentar a Cruzeiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026 el próximo martes en La Bombonera, pero al mismo tiempo Adam Bareiro afronta su respectiva recuperación. De cara a lo que será el desenlace de la fase de grupos, el delantero no llegaría con los tiempos correspondientes por el plazo que le debería demandar la cuestión física.

Cabe recordar que el paraguayo sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de abril. En ese sentido, está totalmente descartado ante La Bestia Negra, pero eso no significa que no esté presente en lo que resta del semestre ya que su objetivo es llegar contra Universidad Católica el jueves 28, es decir apenas 19 días después de la lesión.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Bareiro está haciendo doble turno todos los días. Si bien se trata de trabajos en kinesiología, la realidad marca que el atacante hace todo lo posible para jugar la última fecha de la Libertadores. Aunque los tiempos médicos indican que no debería llegar en óptimas condiciones, Adam trabaja a contrarreloj para estar a disposición.

Un punto importante a tener en cuenta es que la lesión muscular que sufrió no es mínima, por lo que es necesaria una buena recuperación para no tener una recaída en el próximo plazo de tiempo. Sin embargo, el paraguayo quiere estar si o si ante Universidad Católica, ya que Boca se juega el semestre contra el elenco chileno y la continuidad en la máxima competición del continente.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

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Otro punto clave es la Copa del Mundo 2026. Esto no es un dato menor, ya que Bareiro integra la prelista de la Selección de Paraguay, lo que significa un desafío aún mayor en su carrera como futbolista profesional porque se trata de su sueño máximo. Por ese motivo es que también Adam quiere recuperarse lo más pronto posible y así pelear por un lugar en la nómina definitiva.

El nacido en Itauguá no es convocado desde septiembre de 2024, pero eso no es un impedimento ya que Gustavo Alfaro lo incluyó en el listado preliminar de 55 futbolistas. Así las cosas, el paraguayo busca estar a disposición de Claudio Úbeda en el último partido del semestre y luego satisfacer al entrenador de su combinado nacional para viajar a Norteamérica a representar a su país.

Adam Bareiro, en la Selección de Paraguay. (Getty Images)

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