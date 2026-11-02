Alan Velasco habló del cruce con Montiel y le puso nombre al triunfo de Boca sobre River

El volante del Xeneize habló en zona mixta y dedicó la victoria a Lautaro Di Lollo por su gol.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, con gol de Lautaro Di Lollo de cabeza, en La Bombonera Boca le ganó a River por 1 a 0 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que además le permitió clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Tras el encuentro, Alan Velasco, quien ingresó en el segundo tiempo, habló con Paso a Paso, programa emitido por TyC Sports, y allí no solo se refirió al cruce que tuvo con Gonzalo Montiel previo a su expulsión, sino que también le puso nombre a esta victoria de su equipo.

“Son cosas del partido, no voy a decir nada polémico. Había sido para los dos en todo caso, no pasa nada, son cosas del partido y quedan ahí”, dijo el volante que fue amonestado por un manotazo al lateral de River, a quien luego le hizo gestos tras ser expulsado por una falta a Blanco.

Alan Velasco aclaró su cruce con Gonzalo Montiel en el Superclásico: "COSAS DEL PARTIDO…".



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Además de esto, le puso nombre a esta victoria de Boca ante River. El elegido fue el “Di lollazo”, en referencia al defensor central que marcó el gol de cabeza para darle el triunfo a su equipo, que por tercer partido consecutivo se queda con los tres puntos ante el clásico rival.

Alan Velasco le puso un título al Superclásico que Boca le ganó a River en La Bombonera. 🔵🟡



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