Alan Velasco habló del cruce con Montiel y le puso nombre al triunfo de Boca sobre River

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, con gol de Lautaro Di Lollo de cabeza, en La Bombonera Boca le ganó a River por 1 a 0 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que además le permitió clasificar a la próxima Copa Libertadores.
Tras el encuentro, Alan Velasco, quien ingresó en el segundo tiempo, habló con Paso a Paso, programa emitido por TyC Sports, y allí no solo se refirió al cruce que tuvo con Gonzalo Montiel previo a su expulsión, sino que también le puso nombre a esta victoria de su equipo.
“Son cosas del partido, no voy a decir nada polémico. Había sido para los dos en todo caso, no pasa nada, son cosas del partido y quedan ahí”, dijo el volante que fue amonestado por un manotazo al lateral de River, a quien luego le hizo gestos tras ser expulsado por una falta a Blanco.
Alan Velasco aclaró su cruce con Gonzalo Montiel en el Superclásico: "COSAS DEL PARTIDO…".— TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026
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Además de esto, le puso nombre a esta victoria de Boca ante River. El elegido fue el “Di lollazo”, en referencia al defensor central que marcó el gol de cabeza para darle el triunfo a su equipo, que por tercer partido consecutivo se queda con los tres puntos ante el clásico rival.
Alan Velasco le puso un título al Superclásico que Boca le ganó a River en La Bombonera. 🔵🟡— TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026
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Datos clave
Riquelme elogió a Villa luego de la victoria de Boca ante River en el Superclásico: “El mejor jugador del fútbol argentino”
- Alan Velasco declaró tras el triunfo de Boca ante River en TyC Sports.
- Boca le ganó 1 a 0 a River en La Bombonera por la fecha 15.
- Lautaro Di Lollo marcó de cabeza el gol decisivo en el Superclásico argentino.