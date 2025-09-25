Es tendencia:
Alarma en Boca: el titular que se lesionó en la práctica y está descartado para enfrentar a Defensa por el Torneo Clausura

El volante ofensivo sufrió una molestia en el aductor y se realizó estudios para determinar el grado de la lesión.

Por Marco D'arcangelo

El equipo titular de Boca Juniors ante Central Córdoba.
© Liga AFAEl equipo titular de Boca Juniors ante Central Córdoba.

A dos días del partido contra Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Boca debido a que Carlos Palacios, habitual titular, sufrió una lesión muscular que lo marginará del encuentro.

Según pudo saber Bolavip, el volante ofensivo aquejó una molestia en uno de sus aductores, por lo que tuvo que realizarse estudios médicos para determinar el grado de la lesión, los plazos de la recuperación y los partidos que se perderá en el corto plazo.

De esta manera, y a falta de conocer el parte médico oficial, el chileno está prácticamente descartado para visitar al Halcón de Varela, en un duelo en el que el Xeneize buscará cortar una racha de 2 partidos sin ganar y volver a quedar entre los punteros de la zona.

Por otro lado, en cuanto a su reemplazante, quien corre con ventaja para ocupar su lugar es Alan Velasco, quien habitualmente suele reemplazarlo en los encuentros. La segunda opción, aunque corre un poco más de atrás, es el chileno Williams Alarcón.

Cavani también se perderá el duelo contra Defensa y Justicia

El delantero uruguayo, que no estuvo presente en el empate 2 a 2 contra Central Córdoba, aún no se recuperó de la lesión que sufrió en el psoas, por lo que tampoco estará a disposición del cuerpo técnico para visitar al Halcón de Florencio Varela.

Al igual que en la igualdad con el Ferroviario, quien reemplazará a Cavani es Milton Giménez, para formar un doble nueve junto a Miguel Merentiel. Por el momento, en el Xeneize no piensan en un cambio de esquema táctico.

La posible formación de Boca para visitar a Defensa y Justicia

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

