Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”

Los reiterados cambios de entrenador que tuvo Boca Juniors en el último tiempo hicieron que varios nombres aparezcan en el radar. Antes de que Juan Román Riquelme escogiera a Miguel Ángel Russo previo al Mundial de Clubes, sonaron varios nombres en la órbita del Xeneize. Uno de ellos fue Luis Zubeldía.

El director técnico argentino, que se encuentra libre desde junio tras su salida de San Pablo, fue consultado por Juan Pablo Varsky en Clank! acerca de los rumores que lo vincularon con el club de la Ribera. Allí, el estratega aseguró que jamás tuvo contactos formales.

“Nunca me llamó. Sonó varias veces, nunca identifiqué el porqué, porque no soy un candidato natural y no tengo un vínculo, no he jugado ni he sido demagógico con situaciones vinculadas a Boca. No lo sé”, reconoció Zubeldía sobre sus chances de haber llegado a Brandsen 805.

De todas formas, el entrenador confesó: “Es un orgullo para mí. En realidad mi mente no especula y eso es algo que trato de trabajarlo, porque enseguida uno puede ilusionarse“. De esta manera, el experimentado director técnico de 44 años no le cerró la puerta a Boca para el futuro.

Russo volvió a los entrenamientos tras su segunda internación

Tras haber pasado el lunes hospitalizado por un cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo reapareció el martes en el predio de Ezeiza para dirigir la primera práctica de Boca Juniors posterior al empate 2 a 2 ante Central Córdoba. Con la presencia de Juan Román Riquelme, quien protagonizó una linda foto con el DT, el equipo se entrenó pensando en Defensa y Justicia.

El Xeneize buscará sumar de a tres en Florencio Varela, luego de haber desperdiciado una chance de oro para subirse a la punta de las dos tablas. Dicho compromiso será el sábado 27 de septiembre a las 19 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

