El contundente pedido de Lucas Blondel a Boca al estar marginado del primer equipo

En el mundo Boca no solo están pendientes de la salud de Miguel Ángel Russo, quien volvió a ser hospitalizado, sino que también en la actualidad futbolística de diferentes integrantes dlel plantel. Uno de ellos es Lucas Blondel, quien está totalmente marginado por el cuerpo técnico.

La última vez que tuvo acción fue en mayo pasado contra Independiente por los Playoffs del Torneo Apertura. A partir de allí, desde la llegada de Russo que ocupó el lugar que dejó Fernando Gago, el lateral con pasado en Tigre no volvió a lucir la camiseta azul y oro. Incluso, le generó un problema en cuanto los llamados de la Selección de Suiza.

Debido a su doble nacionalidad, Blondel formó parte del combinado europeo, pero ante la falta de continuidad, también dejó de ser convocado por el turco Murat Yakin. Por esa misma razón, según pudo saber BOLAVIP, el futbolista de 29 años solicitó bajar a la Reserva que comanda Mariano Herrón para recuperar el terreno perdido y así sumar minutos.

Justamente, el formado en las inferiores de Atlético Rafaela tuvo acción por última vez bajo las órdenes de Herrón. Y esta tarde ante Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Proyección, estará desde el comienzo. En este partido buscará tener una buena actuación para que todo el cuerpo de Primera División lo pueda volver a tener en cuenta.

Lucas Blondel, lateral de Boca.

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”