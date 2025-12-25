El objetivo de Alpine que llena de ilusión a Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya forma parte de la historia, de los recuerdos y de las estadísticas para Alpine y para todas y cada una de las escuderías de la categoría más importante del automovilismo mundial. Como consecuencia de ello, los equipos participantes de la campaña 2026 ya se encuentran calentando los motores.

En ese sentido, la mencionada escudería francesa intentará dejar en el olvido los tétricos rendimientos diseñados en 2025 para darle paso a una temporada que se perfila más auspiciosa con un motor Mercedes y con diversas mejoras en el monoplaza. Naturalmente, Franco Colapinto y Pierre Gasly se encuentran muy expectantes.

Mientras tanto, Steve Nielsen, director general de Alpine, apareció en escena para despacharse con la mención de un objetivo completamente ambicioso. Es que reveló el anhelo de trazar un paralelismo con lo efectuado por Brawn en 2009, cuando dicho equipo sorprendió a todos y ganó el campeonato de pilotos de la mano de Jenson Button.

“Eso espero. Creo que, cuando Brawn hizo eso en 2009, no fue algo completamente inédito, pero sí inusual. Brawn aceptó sacrificarse durante toda una temporada, poniendo en pista un coche que iba un año por delante”, comenzó exteriorizando Nielsen, indicando una comparación con la actualidad de Alpine.

Steve Nielsen, director general de Alpine. (Foto: Getty)

“En aquel entonces, la mayoría de los equipos se adaptaban a la nueva normativa durante el verano, así que iban seis meses por delante. Era, sin duda, lo correcto en aquel momento. Ahora, todo el mundo conoce la receta. El truco ha quedado al descubierto y sabemos cómo funciona”, continuó manifestando el alto directivo de Alpine.

“Esta temporada, otros equipos, aunque cambiamos muy pronto, hicieron lo mismo, probablemente después de nosotros, pero bastante pronto. No creo que nadie haya seguido desarrollando su coche hasta Abu Dhabi, a menos que estén luchando por el campeonato”, profundizó Nielsen, mostrándose optimista pensando en lo que viene.

“Creo que siempre es necesario tener un buen coche para empezar. Sinceramente, veremos si se presenta una oportunidad como esa. Todos tenemos coches corriendo en simuladores, todos hemos usado mulas, así que todos estamos recopilando datos”, completó. Sin lugar a dudas, una luz de esperanza para el piloto argentino.

Los cambios más importantes que tendrá la Fórmula 1 en 2026

El paquete de cambios que la máxima categoría estrenará desde el próximo año tiene dos objetivos: darle un mayor suspenso a la definición de la temporada, sin olvidarse de la integridad física de los pilotos y la sustentabilidad ambiental.

Para cumplir dichas premisas, desde la cúpula dirigencial aspiran en exprimir al máximo la habilidad de los conductores, provocando que los monoplazas tengan una menor influencia en los resultados finales. ¿Cómo? Serán más ligeros, reduciendo aproximadamente 30 kilos su peso. Además, los alerones delanteros pasarán a ser móviles, como ocurre con los traseros, y los neumáticos tendrán que ser más angostos, aunque mantendrán sus 18 pulgadas de tamaño.

Sin embargo, uno de lo más disruptivo es el fin de la era del DRS. Sí, dejará de ser necesario estar a menos de un segundo del rival para abrir el ala en las rectas e intentar sobrepasarlo. Aunque, en esos casos se le dará paso al Modo Adelantamiento, el cual otorga acceso a energía eléctrica extra para atacar en un punto específico de la pista.

Tampoco pasa desapercibido que el combustible de los autos será 100% sostenible y que los motores pasarán a tener un balance de 50% y 50% entre la unidad de potencia de combustión y el eléctrico.

DATOS CLAVE

Alpine utilizará un motor Mercedes y mejoras técnicas para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos de Alpine durante la temporada 2026

Los monoplazas 2026 reducirán 30 kilos de peso y usarán combustible 100% sostenible en competencia.

