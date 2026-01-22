Boca Juniors encara los últimos días de la preparación para su debut en el Torneo Apertura 2026. En La Bombonera, el combinado dirigido por Claudio Úbeda abrirá su participación en el certamen ante Deportivo Riestra. Mientras tanto, Sifón debe afrontar un importante contratiempo.

Es que sus tres centrodelanteros están lesionados para esta primera fecha. En ese contexto, Lucas Janson se perfila para ocupar esa posición el domingo. Si bien la dirigencia del Xeneize intenta sumar refuerzos a contrarreloj para el ataque, uno de los jugadores del plantel tiene una importante decisión por delante.

Milton Giménez no pudo estar a la par del grupo en gran parte de la pretemporada y es una de las sensibles bajas para el debut. El proveniente de Banfield está afectado por una pubalgia, complicada lesión que crea incertidumbre en cuanto al regreso a las canchas.

Según pudo saber BOLAVIP, Giménez analiza atravesar una intervención quirúrgica para intentar solucionar este tema físico. Los tratamientos actuales no muestran la evolución pretendida y un paso por el quirófano podría ayudarlo a volver a sumar minutos.

Boca podría negociar a Milton Giménez

Milton Giménez es el único delantero que se puede ir de Boca en este mercado de pases. A pesar de la información que averiguó este medio, hasta el momento no hubo ofertas formales. Además, otro ítem que juega en contra es que está lesionado y eso es un gran condicionante durante esta ventana de transferencias.

A esta hora, las tratativas que lleva a cabo Juan Román Riquelme son por 4 futbolistas ofensivos, aunque distintos en sus roles. Sin embargo, se trataría de una superpoblación en los últimos metros, lo que desembocaría en una posible venta de Giménez. Pero de todas maneras se estima que, en caso de darse, solo llegarían 3 de los posibles candidatos a incorporar al equipo de Claudio Úbeda.

