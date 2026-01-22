Es tendencia:
Boca Juniors

Con Auzmendi y Ángel Romero al caer, el delantero de Boca que podría ser vendido este mercado de pases

El Xeneize pisó el acelerador en las últimas horas y un atacante podría ser el gran perjudicado antes los inminentes arribos.

Por Nahuel De Hoz

Milton Giménez y Miguel Merentiel, junto a Leandro Paredes.
En las últimas horas, Boca aceleró sus andanzas en el mercado de pases de cara al 2026. Después de llegar a un acuerdo de palabra para la llegada de Ángel Romero, ahora también avanzó en las negociaciones por Rodrigo Auzmendi, ya envió la primera oferta formal por Kevin Serna y una segunda propuesta por Alexis Cuello. Pero al mismo tiempo, eso decantaría en una salida…

Tras la caída del arribo de Marino Hinestroza, el Xeneize pisó el acelerador y busca cerrar varias incorporaciones en los días previos al comienzo del Torneo Apertura 2026, donde debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera el próximo domingo. Sin embargo, uno de los atacantes podría dejar el club si varios de los tratos antes mencionados llegan a buen puerto.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Milton Giménez es el único delantero que se puede ir de Boca en este mercado de pases. A pesar de la información que averiguó este medio, hasta el momento no hubo ofertas formales. Además, otro ítem que juega en contra es que está lesionado y eso es un gran condicionante durante esta ventana de transferencias.

Milton Giménez, delantero de Boca. (Getty Images)

A esta hora, las tratativas que lleva a cabo Juan Román Riquelme son por 4 futbolistas ofensivos, aunque distintos en sus roles. Sin embargo, se trataría de una superpoblación en los últimos metros, lo que desembocaría en una posible venta de Giménez. Pero de todas maneras se estima que, en caso de darse, solo llegarían 3 de los posibles candidatos a incorporar el equipo de Claudio Úbeda.

Según pudo averiguar BOLAVIP, el orden de importancia es: Romero, Serna, Auzmendi y Cuello. Por diversas cuestiones vinculadas a gusto, jerarquía y el difícil trato con la dirigencia de San Lorenzo que dilata y complica las negociaciones para que el delantero del Ciclón arribe al Xeneize. En cambio, los restantes protagonistas son mucho más factibles y fáciles de llegar a un trato.

Ángel Romero durante su paso por Corinthians.

Cristian Traverso se opuso a la llegada de Ángel Romero y apuntó contra Riquelme: “Cumpliendo sueños”

El acuerdo entre Boca y Ángel Romero: los detalles

El paraguayo de 33 años, también hermano de Óscar que ya jugó en Boca, se encuentra con el pase en su poder luego de lo que fue su último paso por Corinthians, y según pudo saber Bolavip, además de que Riquelme le ofreció un contrato de un año más otro a consideración de ambas partes, restan algunos detalles para que la operación llegue a buen puerto.

A lo largo de las próximas horas, y con el aval del futbolista que sueña con llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el combinado guaraní a cargo de Gustavo Alfaro, se finiquitarán los últimos términos legales para poder vestirse de azul y oro, ya que hay un acuerdo por la propuesta salarial y por la extensión vincular.

DATOS CLAVE

  • A esta hora, Boca negocia por 4 delanteros al mismo tiempo: Ángel Romero, Kevin Serna, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.
  • Si varios de estos acuerdos se completan, Milton Giménez sería el único atacante que podría irse en este mercado de pases.
  • La dificultad para negociar con San Lorenzo, mantiene a Cuello como el último de ellos en cuanto a prioridad.
Nahuel De Hoz

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

