Revelan por qué Leandro Paredes no fue a patear los últimos córners en la derrota de Boca ante Racing

En la lista de situaciones desconcertantes que se vivieron en La Bombonera el pasado domingo, encabezadas por la decisión de Claudio Úbeda de sacar de la cancha a Exequiel Zeballos, también está la pelota parada. Sorpresivamente, Leandro Paredes no ejecutó los tiros de esquina de Boca en los minutos finales del encuentro ante Racing, delegándole la responsabilidad a Lautaro Blanco.

Teniendo en cuenta que el pie derecho del campeón del mundo en los balones detenidos venía siendo la carta ofensiva más peligrosa del equipo, en el Alberto J. Armando sorprendió no verlo patear los córners. El periodista Tato Aguilera reveló el motivo.

De acuerdo a lo informado en Radio Continental, el mediocampista terminó sentido por una patada de Agustín Almendra en el primer tiempo y es por eso que eligió no patear esos tiros de esquina. De todas formas, el 5 sí se hizo cargo del último tiro libre.

Cabe aclarar que no fue la primera vez que Paredes le dejó un córner a Lautaro Blanco desde la izquierda. Esto ya se había dado en otros compromisos e incluso el Xeneize logró marcar por esa vía en el empate 2 a 2 ante Central Córdoba, con un centro del zurdo y un remate de Rodrigo Battaglia.

El mensaje de Paredes tras la eliminación

Luego del golpe que significó la eliminación, el capitán de Boca se pronunció en su cuenta de Instagram: “Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos, pero orgulloso de este grupo, que lo intentó hasta el final. Volveremos más fuertes. Aguante Boca hoy, mañana y siempre”

Boca vuelve al trabajo tras la derrota

Después de la derrota en La Bombonera, el plantel de Boca se reencontrará este martes 9 de diciembre por la tarde en Ezeiza. Los jugadores volverán a ponerse a las órdenes de Claudio Úbeda para cerrar el año luego de no haber podido cumplir con el objetivo de salir campeones.

La continuidad del entrenador no está asegurada y, hasta el momento, no se definió si se adelantarán las vacaciones para el plantel. Será una jornada clave para el futuro del proyecyo futbolístico del club de la Ribera.

DATOS CLAVE

