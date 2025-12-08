La furiosa respuesta de la pareja de Leandro Paredes a Flavio Azzaro tras la eliminación de Boca ante Racing

La eliminación de Boca a manos de Racing desató la habitual catarata de chicanas y polémicas, pero esta vez el fuego escaló al plano mediático. El periodista Flavio Azzaro, confeso hincha de La Academia, apuntó directamente contra Leandro Paredes, y la respuesta no tardó en llegar. Aunque no de parte del volante, sino de su pareja, Camila Galante, con una historia de Instagram de alto voltaje.

El cruce tuvo como disparador una reciente aparición de Paredes y Galante en el evento Los Personajes del Año de la Revista Gente, donde fueron seleccionados como “La pareja del año“. Aprovechando la coyuntura de la victoria de La Academia, Azzaro, en su canal de YouTube AZZ, no solo cuestionó la presencia del futbolista en este evento extra deportivo, sino que editó la polémica tapa de revista a modo de burla.

En primera instancia, mientras analizaba el encuentro, el periodista montó una imagen que mostraba el rostro de Maravilla Martínez sobre el cuerpo de Paredes, cuyo rostro fue posado sobre el cuerpo de su propia esposa. Pero eso no fue todo, sino que la chicana vino acompañada de comentarios punzantes.

La chicana de Azzaro a Paredes tras la victoria de Racing ante Boca.

“Primero salí campeón de algo en Boca, Paredes. Cuando yo era chico querían ser tapa de El Gráfico, no de Gente, primero da la vuelta“, expresó Azzaro, que, sin filtro, agregó: “Paredes en Boca no ganó nada. En los partidos importantes jugó todos mal y canchereó. ¡Cómo vas a ser tapa de la revista Gente!“.

En esa sintonía, Azzaro también dejó un mensaje en sus redes sociales. “No me gustan los cancheros que no ganaron nada. Paredes estuvo bien en volver y le cambió la onda al equipo, pero en Boca no ganó nada“, escribió en una publicación, donde adjuntó un fragmento de su transmisión en vivo en la que se refiere al respecto.

La picante historia de Camila Galante

Menos de 24 horas habrían tardado en llegar los picantes comentarios de Azzaro a los oídos del entorno de Paredes. Y la respuesta fue inmediata: Galante utilizó sus redes sociales para devolver el golpe. Sin mencionar directamente al periodista, pero dejando pistas en el camino, cuestionó directamente el aspecto físico del periodista e hizo foco en su búsqueda de fama.

“Y si la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista! Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender!“, disparó Galante en una historia de Instagram, acompañada de un collage de tapas de diarios y revistas que muestran a Paredes celebrando títulos con la Selección Argentina. En ese sentido, lapidaria, continuó: “Pero estas tapas son las que mejor le quedan. Cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca ridículo“.

El mensaje de Galante no se detuvo en el aspecto estético, sino que atacó directamente la motivación del periodista: “¿Qué pasa? no tenes visualizaciones en tu programa que andas buscando fama a costas de otro“. Y concluyó con un consejo irónico: “Ejercitá tu cerebero para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra“.

La historia de Camila Galante tras los dichos de Flavio Azzaro.

