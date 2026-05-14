El Ruso fue expulsado ante Barcelona, por lo que no podrá estar en el trascendental duelo ante los brasileños el próximo martes.

La eliminación de Boca Juniors temprano en el Torneo Apertura 2026 dejó al equipo con solo dos compromisos por delante en el semestre, aunque ambos cruciales. El Xeneize llega a las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores fuera de la zona de clasificación, pero aún dependiendo de sí mismo.

Por eso, el duelo del próximo martes ante Cruzeiro en La Bombonera será trascendental. Un triunfo dejaría a los de Claudio Úbeda más cerca del boleto a los octavos de final, mientras que una caída podría incluso dejarlos eliminados antes del final de la semana.

En ese contexto, Sifón prepara con tiempo el partido, pero ya cuenta con Santiago Ascacíbar como ausencia asegurada. El mediocampista proveniente de Estudiantes fue expulsado ante Barcelona de Ecuador, por lo que estará suspendido ante los de Belo Horizonte.

Según la información de Tato Aguilera para TyC Sports, Ander Herrera es el futbolista que pica en punta para ocupar el lugar que dejará libre Ascacíbar. De esta manera, Boca mantendría el esquema que viene utilizando, aunque con un jugador de diferentes características.

Ander Herrera vuelve de su lesión

Ander Herrera celebra la victoria en el Superclásico. (Foto: Getty)

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El volante español sumó minutos por última vez en la victoria ante River Plate en el Estadio Monumental. Luego sufrió una lesión muscular en la previa del choque ante Defensa y Justicia, por lo que se mantuvo en recuperación desde entonces. Ante Huracán, Herrera fue al banco de suplentes, pero no ingresó.

El panorama detallado de Boca en la Copa Libertadores

Si Boca saca 6 puntos: se clasifica a octavos de final y asegura el primer puesto.

Si Boca saca 4 puntos (empate con Cruzeiro y victoria con U Católica): se clasifica a octavos de final.

Si Boca saca 4 puntos (triunfo por 2 goles o más ante Cruzeiro y empate con U Católica): se clasifica.

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Si Boca saca 3 puntos: solamente clasifica si Barcelona le gana o empata con el mismo rival al que Boca le gane.

Si Boca saca 2 puntos: solamente se clasifica si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

Si Boca saca 1 punto: queda eliminado.

Si Boca saca 0 puntos: queda eliminado.

Cómo está la tabla del grupo de Boca en la Libertadores

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