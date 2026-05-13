Jesús Valenzuela será el árbitro de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: su historial dirigiendo al Xeneize

El Xeneize se juega el último objetivo del semestre en pie y no tiene margen de error en la cita internacional.

Boca Juniors se prepara para una nueva prueba en la Copa Libertadores 2026. El elenco comandado por Claudio Úbeda recibirá el próximo martes 19 de mayo a Cruzeiro en La Bombonera por la Fecha 5 de la fase de grupos. Aunque el equipo llega golpeado, aún depende de sí mismo.

Es que el club de la Ribera viene de la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán. Por eso, su único objetivo en pie para este semestre es alcanzar la siguiente fase en la cita internacional. La victoria ayudaría a Boca a acercarse al boleto, pero una derrota podría sentenciarlo en esta misma jornada.

En medio de los trabajos de preparación, el Xeneize se enteró este miércoles que CONMEBOL designó a Jesús Valenzuela como el árbitro para el enfrentamiento de la segunda ronda ante los brasileños. El venezolano de 42 años volverá a dirigir en un Boca vs. Cruzeiro.

La anterior oportunidad se dio en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Esa llave quedó marcada por la temprana expulsión de Luis Advíncula en la vuelta. A pesar de ello, con Valenzuela como árbitro, Boca logró ganar la ida por 1-0 con un remate cruzado de Edinson Cavani.

El historial de Valenzuela en partidos de Boca

Aunque el venezolano solo trabajó en 4 partidos de Boca, el saldo es positivo para los de azul y oro. Fueron 2 triunfos, 1 empate y apenas 1 derrota para la institución argentina, siendo el último compromiso el mencionado ante los de Belo Horizonte.

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Valenzuela en Boca vs. Fortaleza. (Foto: Getty)

Además, hay un dato positivo que alimenta la ilusión de Boca de cara a este duelo. Es que, con Valenzuela, nunca perdieron ante equipos brasileños. La única derrota data de 2022 en la visita del club a Deportivo Cali.

Todos los partidos de Valenzuela dirigiendo a Boca

Copa Libertadores 2021 – Fase de grupos: Boca 2-0 Santos

Copa Libertadores 2022 – Fase de grupos: Deportivo Cali 2-0 Boca

Copa Sudamericana 2024 – Fase de grupos: Boca 1-1 Fortaleza

Copa Sudamericana 2024 – Octavos de ida: Boca 1-0 Cruzeiro

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